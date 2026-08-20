Опыт КР по поддержке креативного бизнеса перенимают соседние страны

В Кыргызстане число резидентов Парка креативных индустрий (ПКИ) достигло 237. Около 20% из них составляют иностранные компании и предприниматели, еще примерно треть - вновь созданные компании и ИП. О развитии Парка, налоговых льготах, выходе бизнеса из тени и дальнейших планах директор ПКИ Канышай Мамытова рассказала на встрече с журналистами.

"Парк креативных индустрий - это специальный льготный налоговый режим, созданный Кыргызстаном для представителей креативного сектора. Причем наша модель уже получает распространение в других странах. В этом году Парк креативных индустрий появился в Узбекистане, где многое взяли из нашей модели. Сейчас идею создания аналогичного парка рассматривает Казахстан. Для нас это показатель того, что модель, придуманная и внедренная в Кыргызстане, оказалась интересна и другим странам. Мы надеемся, что в дальнейшем она получит распространение и за пределами Центральной Азии".

По словам Канышай Мамытовой, правовая база для работы Парка формировалась поэтапно.

"В 2022 году был принят указ президента, в том же году приняли закон о Парке креативных индустрий. В 2023 году внесли изменения в Налоговый кодекс и законодательство о тарифах страховых взносов, утвердили порядок регистрации резидентов. Одним из важнейших документов стал перечень видов деятельности, потому что резидентами Парка могут стать только компании и индивидуальные предприниматели, у которых не менее 90% выручки приходится на предусмотренные этим перечнем направления".

Изначально перечень включал около 74 направлений. Сейчас их уже более 100.

"Мы добивались расширения перечня, и в этом году количество видов деятельности увеличилось. Рассчитываем, что он будет расширяться и дальше. Сейчас туда входят фотография, кино, музыка, спектакли, архитектура, IT, цифровой маркетинг и многие другие направления".

Фактически Парк начал работу весной 2024 года.

"4 апреля 2024 года я официально зарегистрировала дирекцию Парка креативных индустрий как юридическое лицо. С этого момента мы фактически начали деятельность. Первые заявки от резидентов стали поступать в июне 2024 года".

Отдельно Мамытова остановилась на налоговых льготах для резидентов.

"Сейчас для резидентов Парка ставка единого налога составляет 0% сроком на пять лет. Через пять лет она составит 1% на постоянной основе. Но когда говорят, что креаторов освободили от налогов, это не совсем верно. Речь идет о налоге с выручки. Наши компании продолжают платить подоходный налог и социальные отчисления за сотрудников".

По ее словам, сотрудники компаний-резидентов платят подоходный налог по ставке 5%, а социальные отчисления рассчитываются по специальному механизму.

"Мы анализировали структуру налоговых расходов наших резидентов. Если взять их за 100%, то налог на выручку составлял порядка 30%. Около 70% приходилось на подоходный налог и социальные отчисления. От них резиденты не освобождены. Поэтому нулевая ставка дает возможность прежде всего вывести из тени компании, которые раньше часть деятельности вели официально, а часть - нет".

Особенно заметен этот эффект, по ее словам, в киноиндустрии.

"Во время съемок фильма или сериала могут быть задействованы от 20 до 300 человек. Раньше для кинокомпаний официальное оформление такого количества людей создавало серьезную финансовую и административную нагрузку. Поэтому часть сотрудников могла работать без договоров и получать зарплату неофициально.

Но если фильм хочет выйти, например, на Netflix, "Кинопоиск" или другие крупные платформы, там очень внимательно относятся к тому, как были оформлены отношения со всеми участниками производства. Должны быть договоры, согласия на использование изображения, переданы соответствующие права, уплачены налоги".

Сейчас, продолжила Мамытова, компании-резиденты получили возможность официально оформлять съемочные команды.

"Наши кинокомпании говорят, что теперь во время съемок оформляют весь персонал по срочным трудовым договорам. Да, оформить, например, 300 человек на шесть месяцев непросто. Но зато за них платят подоходный налог и социальные отчисления, сотрудники официально получают зарплату, а сама компания может спокойно работать и в дальнейшем продвигать свой продукт на международных площадках".

Одним из главных аргументов в пользу эффективности режима в ПКИ считают динамику налоговых платежей первых резидентов.

"Мы взяли 35 компаний, которые одними из первых вошли в Парк, и посмотрели, что происходило с их налоговыми платежами в течение четырех кварталов. До вступления в ПКИ за один квартал они вместе платили 5,5 млн сомов. После перехода на льготные ставки платежи сначала снизились до 2,7 млн сомов. Это понятно: ставки стали ниже".

Однако затем ситуация начала меняться.

"Во втором квартале налоговые платежи начали выравниваться, в третьем компании платили уже почти столько же, сколько до вступления в Парк. А начиная с четвертого квартала начался рост. То есть мы говорим об одних и тех же 35 компаниях. Несмотря на более низкие ставки, суммарно они стали платить налогов больше, чем до вступления в ПКИ".

Мамытова связывает такую динамику, прежде всего с легализацией бизнеса и его ростом.

"Как это возможно? За счет выхода бизнеса из тени. У компаний появляются свободные средства, они запускают новые проекты, увеличивается выручка, а вместе с ней растут налоговые платежи. Получается, что примерно через три квартала этот режим позволяет компаниям приносить бюджету больше, чем они платили до вступления в Парк".

Сейчас в реестре ПКИ насчитывается 237 резидентов.

"Количество постоянно растет. Я это вижу и по числу заявок, которых становится все больше. При этом около 20% наших резидентов - иностранные компании и предприниматели. Чтобы стать резидентом ПКИ, они открывают компанию в Кыргызстане либо регистрируются здесь в качестве индивидуального предпринимателя".

Среди них, по словам директора Парка, есть предприниматели из Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, Ирландии, Польши, Малайзии, Германии и других стран.

"Люди узнают о нашем режиме, сравнивают условия и приходят к выводу, что в Кыргызстане им выгодно вести бизнес. Они открывают здесь компании или регистрируют ИП. Для государства это тоже плюс, потому что появляются новые налогоплательщики".

Еще около трети резидентов составляют вновь созданные компании и индивидуальные предприниматели.

"Это наши граждане, которые узнают о режиме и решают попробовать открыть свое дело. Например, самый молодой наш резидент - 19-летняя девушка, которая ведет YouTube-канал".

Есть среди резидентов и кыргызстанцы, которые ранее работали за рубежом.

"Мне позвонила наша соотечественница с Кипра. У нее уже был YouTube-канал примерно с 2 млн подписчиков. Она узнала о режиме и сказала, что хочет приносить пользу Кыргызстану и зарегистрироваться здесь. Приехала, открыла ИП и вступила в Парк. Потом привела брата, он - супругу. В итоге вслед за одним YouTube-блогером пришли еще несколько человек".

При этом для получения статуса резидента необходимо соблюдать ряд требований.

"Первое условие - налоговое резидентство Кыргызстана. Второе - не менее 90% всей выручки компании должно приходиться на виды деятельности из нашего перечня. Еще одно требование - отсутствие задолженности перед бюджетом".

В перспективе перечень резидентов может расшириться за счет средств массовой информации и информационных агентств.

"Мы обсуждали этот вопрос с Налоговой службой. Нам говорили, что после принятия изменений по нулевой ставке будет инициирован пакет по включению СМИ в перечень видов деятельности Парка креативных индустрий. Сейчас мы ждем соответствующих предложений от Налоговой службы. Возможно, до конца года СМИ тоже будут включены в этот перечень".

Кроме налоговых платежей резиденты перечисляют 1% выручки дирекции ПКИ в качестве членских взносов.

"Основная часть этих денег возвращается в креативный сектор. Мы финансово поддерживаем различные фестивали, предоставляем гранты на их проведение. Также создан Фонд поддержки креативных индустрий, из которого ежемесячно выделяются средства на проекты".

Поддержка предоставляется проектам самого разного масштаба.

"К нам поступают заявки начиная от поездки на зарубежный фестиваль и заканчивая съемками фильма или организацией креативных кружков для школьников. Каждый месяц мы выделяем малые гранты. Суммы могут составлять примерно от 14 тыс. до 300 тыс. сомов. Получается, что деньги, которые резиденты платят в качестве членских взносов, возвращаются обратно в креативный сектор в виде поддержки новых проектов".