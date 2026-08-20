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В Нарынской области инвентаризировали полигоны ТБО и свалки

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В Нарынской области насчитали 74 места размещения отходов. Они расположены на территории 27 айылных аймаков и одного города. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Данные получены по итогам инвентаризации полигонов твердых бытовых отходов и свалок. Сотрудники Нарынского регионального управления министерства выезжали в айылные аймаки и города области, чтобы проверить расположение объектов и их фактическое состояние.

Инвентаризация проводится по поручению министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыла Токтобаева. Ее цель - уточнить количество и расположение мест размещения отходов, оценить их состояние и спланировать дальнейшие мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Аналогичная работа продолжается и в других регионах Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461004
Теги:
Минприродресурсов, мусор, Нарынская область, экология
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