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Родители смогут посмотреть прививки детей в приложении "Тундук"

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- Назгуль Абдыразакова
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В мобильном приложении "Тундук" теперь можно получить электронный сертификат со сведениями обо всех зарегистрированных профилактических и других прививках. Ранее в нем отображались только данные о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Сертификат формируется автоматически на основе данных информационных систем Минздрава. В нем указываются название вакцины, доза, дата вакцинации, серия и производитель, а также данные владельца и его фотография.

Документ доступен на кыргызском, русском и английском языках. Его подлинность можно проверить с помощью QR-кода. Сертификат можно сохранить на телефоне, отправить в электронном виде или распечатать.

Для детей до 18 лет сведения о вакцинации доступны родителям непосредственно в их мобильном приложении "Тундук".

Вместе с сертификатом пользователи могут посмотреть Календарь профилактических прививок Кыргызстана и сверить сделанные прививки с теми, которые предусмотрены по возрасту.

Если в сертификате нет сведений о ранее сделанной прививке, необходимо обратиться в поликлинику, где проводилась вакцинация, чтобы данные внесли в информационную систему.

Расширение услуги реализовано Министерством здравоохранения совместно с ОАО "Тундук" при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/461008
Теги:
дети, информационные технологии, Кыргызстан, здоровье, больница, Минздрав
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