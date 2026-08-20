Китай вводит для граждан Кыргызстана 10-дневный безвизовый транзит

Граждане Кыргызстана с 20 августа могут въезжать в Китай без визы на срок до 10 дней. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип, ссылаясь на информацию Государственного управления по делам миграции Китайской Народной Республики.

Как разъяснил Сагынбек Абдумуталип, для безвизового въезда в Китай на срок до 10 дней предъявляется единственное условие: необходимо иметь авиабилет, подтверждающий, что обратный путь в Кыргызстан будет проходить через третью страну.

"Если гражданин Кыргызстана хочет без визы посетить Пекин, Шанхай или другой город Китая, ему достаточно приобрести прямой авиабилет до выбранного города, а обратный билет в Кыргызстан - с маршрутом через одну из третьих стран.

Например, могут быть использованы следующие маршруты: Шанхай - Алматы - Бишкек или Пекин - Ташкент - Ош.

При въезде в Китай можно лететь непосредственно в один из 65 пунктов, указанных в перечне.

Кроме того, китайская сторона разрешила гражданам Кыргызстана безвизовый въезд на остров Хайнань сроком до 30 дней.

Таким образом, кыргызстанцам больше не придётся оплачивать визовые сборы, собирать документы для получения визы и тратить время на посещение консульства.

Стоит отметить, что 10-дневный безвизовый режим для граждан Кыргызстана Китай вводит в одностороннем порядке. Для граждан Китая при въезде в Кыргызстан, как и прежде, требуется виза.

Прежде чем разрешить гражданам другой страны безвизовое пребывание на своей территории, государства проводят всесторонний анализ этой страны.

Полагаем, что китайская сторона при принятии данного решения учла высокий уровень двустороннего сотрудничества, результаты реформ, обеспечение безопасности и общественно-политической стабильности в Кыргызстане, экономический рост, а также налаженный полный контроль над процессом изготовления документов государственного значения.

Уверен, что данная мера создаст условия для развития сотрудничества в сфере торговли и туризма", - отметил в заключение Сагынбек Абдумуталип.