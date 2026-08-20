ГНС разработала норму для ошибочно уплативших налоги не по месту учета

Государственная налоговая служба предлагает освободить от налоговой ответственности налогоплательщиков, которые перечисляли единый налог и налог с продаж по месту налоговой регистрации вместо места учетной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагаемая мера коснется платежей, произведенных в период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года.

В ГНС пояснили, что часть налогоплательщиков перечисляла единый налог и налог с продаж по месту налоговой регистрации, хотя по законодательству платежи должны поступать по месту учетной регистрации.

Для урегулирования ситуации Налоговая служба разработала норму, предусматривающую неприменение мер налоговой ответственности за такие нарушения в указанный период. Документ направлен в Министерство экономики и коммерции для включения в проект закона.

При этом с налоговых обязательств за август 2026 года, срок уплаты которых наступает в сентябре, единый налог и налог с продаж необходимо перечислять исключительно по месту учетной регистрации.

В ГНС рекомендуют налогоплательщикам заранее проверить место учетной регистрации и реквизиты для платежей.

В ведомстве также напомнили, что отчет по единому налогу представляется и сам налог уплачивается по месту учетной регистрации налогоплательщика.