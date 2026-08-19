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Деловой туризм - новый драйвер российско-кыргызского партнерства

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- Виктория Гунгер
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Кыргызско-Российский экономический форум на Иссык-Куле сменил вектор. Если год назад здесь формировали общую рамку сотрудничества, то в 2026-м повестка стала предельно прикладной. В ней меньше протокольных встреч, больше отраслевых дорожных карт и прямых контрактов.

Фонд Росконгресс выстроил единую цепочку сопровождения сделок - от презентации потенциала Кыргызстана на ПМЭФ в Петербурге до подписания соглашений на сумму $848,6 млн в Бишкеке. Особый фокус в этом году сделан на деловой туризм, межрегиональные связи и доступность международных площадок для малого бизнеса.

О том, как трансформировался диалог двух стран, почему регионы РФ стали главными драйверами кооперации и какие механизмы помогают бизнесу обходить бюрократические барьеры, VB.KG рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

- Алексей Валерьевич, Вы лично принимали участие в форуме на Иссык-Куле в прошлом году. Если сравнивать динамику, состав участников и тон дискуссий - чем повестка и настрой этого года кардинально отличались от прошлогодних и в чем Вы видите главный прогресс?

- Фонд Росконгресс второй год подряд поддержал проведение Кыргызско-Российского экономического форума. Мы организовали собственную сессию в рамках деловой программы форума, а также приняли участие в работе Российско-Кыргызского и Кыргызско-Российского деловых советов. В этом году выездная сессия Петербургского международного экономического форума была посвящена развитию делового туризма как инструмента расширения российско-кыргызского сотрудничества.

В прошлом году во многом сформировалась общая рамка взаимодействия: обсуждались инвестиционный климат, торговля, туризм, энергетика, промышленность и возможности ЕАЭС. В этом году повестка стала более прикладной. Речь идёт уже не столько о том, в каких сферах сотрудничать, сколько о том, как доводить договорённости до производств, инфраструктурных объектов и прямых контрактов.

Это было видно и по названиям дискуссий: "Промышленная кооперация: от меморандумов к заводам", "Кыргызстан – региональный хаб. Новые транспортные коридоры", "Финансовая архитектура КР–РФ: новые инструменты финансирования". Отдельные сессии были посвящены энергетике, агропромышленному комплексу, цифровому суверенитету, государственно-частному партнёрству и практическим условиям выхода российских компаний на кыргызский рынок.

В рамках форума к его участникам обратились Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, подчеркнув важность дальнейшего развития российско-кыргызского экономического сотрудничества. В официальном открытии участвовали председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук Центральным событием стало пленарное заседание "Стратегическое партнёрство Кыргызстана и России: приоритеты – 2030" с участием первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияра Амангельдиева и министра экономического развития России Максима Решетникова.

Громко звучала межрегиональная повестка. Со стороны России в форуме приняли участие руководители Хакасии, Нижегородской, Томской, Новосибирской и Иркутской областей, а также Алтайского края. Это показывает, что межрегиональное сотрудничество становится одним из ключевых приоритетов двусторонних отношений.

- В июне на ПМЭФ Кыргызстан был представлен масштабной экспозицией. Как глобальная повестка Петербургского международного экономического форума трансформировалась в прикладную программу здесь?

- Действительно, на ПМЭФ-2026 Кыргызская Республика впервые представила национальный стенд, посвящённый инвестиционному, промышленному, экспортному и туристическому потенциалу страны. В Санкт-Петербурге Кыргызстан презентовал свои возможности широкой международной аудитории, а на Иссык-Куле эта повестка перешла на уровень отраслевых дорожных карт, межрегиональных проектов и переговоров между конкретными компаниями.

Как мы помним, РКФР в этом году на ПМЭФ презентовал новую стратегию инвестиционного сотрудничества, нацеленную на трансформацию фонда в полноценного интегратора экономик двух стран и международный агрегатор капитала до 2030 года.

В дальнейшем конкретные инициативы могут получать развитие и на других площадках Фонда Росконгресс. Энергетические проекты логично включать в повестку Российской энергетической недели, а совместные туристические маршруты, инвестиции в гостеприимство и событийные продукты представлять на Международном туристическом форуме "Путешествуй!". Так формируется единая система сопровождения инициатив: от международной презентации до отраслевой экспертизы, поиска партнёров и реализации.

- Каким образом аналитика и сервисы Росконгресса помогают бизнесу из регионов РФ и областей КР выходить на прямые контракты без лишней бюрократии?

- Только за 2025 год аналитиками Фонда Росконгресс и приглашенными экспертами было подготовлено свыше 350 аналитических резюме форумных дискуссий, более 600 экспертных мнений, а также итоговые отчеты, раскрывающие содержание состоявшихся мероприятий.

Специально к форумам были выпущены эксклюзивные доклады, посвященные перспективам двустороннего сотрудничества между Россией и многими другими странами, в том числе Республикой Кыргызстан. Все это является нашей общей нормативной базой для использования в межфорумный период и позволяет лучше готовиться к новым встречам, которые можно заблаговременно планировать в едином личном кабинете участника.

Хочу отдельно отметить международную платформу Фонда Росконгресс Roscongress International, которая содействует развитию международного диалога по вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Ключевая задача платформы - создание коммуникационных площадок, способствующих установлению и поддержанию контактов между представителями официальных и деловых кругов России и зарубежных государств, реализации совместных проектов в различных областях, расширению взаимовыгодного сотрудничества в целом.

- Какую пользу от таких форумов могут получить предприниматели Кыргызстана из числа МСП?

Петербургский международный экономический форум создает возможности для участия не только крупнейших корпораций, но и малого и среднего бизнеса. Для этого Оргкомитет ежегодно поддерживает специальные условия участия представителей МСП, в том числе из зарубежных стран. В 2026 году стоимость такого участия составила 66 тыс. рублей с учетом НДС. Это позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей и сделать возможности одной из крупнейших международных деловых площадок более доступными для малого и среднего бизнеса.

При этом речь идет не только о возможности присутствовать на ПМЭФ. Для предпринимателей сформирована отдельная содержательная повестка: в рамках Форума мы проводим Российский форум малого и среднего предпринимательства, одним из ключевых направлений которого является международная кооперация. Здесь представители МСП могут напрямую взаимодействовать с потенциальными партнерами, крупными компаниями, институтами развития и органами власти, обсуждать выход на зарубежные рынки, технологическое партнерство и перспективные направления сотрудничества. Отдельное внимание уделяется работе со странами Азии, Ближнего Востока и других регионов.

Для кыргызского бизнеса эти возможности дополняются двусторонними форматами взаимодействия. На ПМЭФ-2026 состоялся бизнес-диалог "Россия - Кыргызстан", который стал площадкой для прямого общения представителей деловых кругов двух стран и обсуждения конкретных направлений сотрудничества. Таким образом, участие в мероприятиях ПМЭФ дает кыргызским предпринимателям возможность не только найти партнеров и заказчиков, но и встроиться в более широкую систему международных деловых контактов, получить доступ к новым рынкам, технологиям и инструментам развития бизнеса.

Логичным продолжением этой работы становится Кыргызско-Российский экономический форум. Контакты и инициативы, сформированные на ПМЭФ, получают возможность дальнейшей проработки уже в двустороннем формате, что позволяет последовательно двигаться от установления деловых связей и обсуждения инициатив к реализации конкретных совместных проектов.

- Почему такое внимание в программе форума было уделено деловому туризму?

- Я глубоко убежден, что деловой туризм является драйвером развития регионов и экономики в целом, на Петербургском международном экономическом форуме данной теме всегда уделяется особое внимание. Рост деловой активности создает дополнительный спрос на современные гостиницы, транспорт, общественное питание и профессиональные услуги. При этом для киргизской стороны туризм имеет не только экономическое, но и большое социальное значение.

Для развития делового туризма необходимо одновременно совершенствовать нормативную базу, внедрять единые стандарты, развивать инфраструктуру и цифровые сервисы. Это требует кооперации двух стран. Важно, что совместные проекты уже переходят от стадии идеи к реализации . Например, Ала-Тоо Резорт показывает, как развитие туристической инфраструктуры может стать одним из направлений практического сотрудничества России и Кыргызстана.

- Какой главный практический результат VIII Форума на Иссык-Куле и что можно было бы назвать однозначным успехом по его завершении?

Главным результатом, безусловно, будет число проектов, которые после форума получат развитие, а также обретут понятную финансовую модель и конкретные сроки реализации.

На форуме было подписано около 40 соглашений на общую сумму $848,6 млн. Но важно, чтобы за каждым соглашением следовал рабочий план: какая компания реализует проект, какой регион предоставляет площадку, какой институт развития рассматривает финансирование и когда должны быть достигнуты первые контрольные показатели.

Отдельным направлением российско-кыргызского сотрудничества становится деловой туризм, развитие которого требует взаимодействия сразу на нескольких уровнях - государства, отраслевых институтов и непосредственно бизнеса. Такая модель позволяет не только увеличивать взаимный туристический поток, но и создавать инфраструктуру, формировать новые деловые маршруты, развивать сервис и компетенции специалистов отрасли.

В рамках профильной сессии Кыргызско-Российского экономического форума представители кыргызской стороны представили новые подходы к развитию туристической отрасли и инфраструктуры страны, а также конкретные проекты, которые могут стать основой для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено системному развитию отрасли и созданию условий для привлечения инвестиций, повышения качества туристических услуг и реализации новых проектов.

Российские участники, в свою очередь, предложили конкретные механизмы сотрудничества и выразили готовность делиться накопленной экспертизой. Среди возможных направлений - участие российских специалистов и компаний в профильных мероприятиях, обмен лучшими практиками, совместные образовательные программы и подготовка кадров, а также содействие продвижению туристического потенциала Кыргызстана.

Таким образом, задача заключается в том, чтобы перейти от обмена опытом к постоянно действующему механизму взаимодействия, при котором инициативы, сформированные в рамках форумов и деловых встреч, получают дальнейшее сопровождение и практическую реализацию. Фонд Росконгресс готов оказывать всестороннее содействие этой работе, используя возможности своих деловых площадок, партнерской сети и международных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/453531
Теги:
бизнес, инвестиции, Россия, форум, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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