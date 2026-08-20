70 кустарников гибискуса высадили в одном из парков Бишкека

В Бишкеке в парке Дружбы Кыргызстана и Кореи высадили 70 кустарников гибискуса. Экологическая акция прошла 19 августа, сообщает мэрия столицы.

В высадке приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кван Дже, молодые волонтеры из провинции Кенгидо, представители общественного благотворительного фонда "Кая КДЖИ" и члены Консультативного совета по делам молодежи при мэрии.

Айбек Джунушалиев отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея.

"Сегодня мы не просто высаживаем кустарники, но и создаем еще один символ дружбы между нашими народами. Особое значение для нас имеет сотрудничество в сфере экологии, борьбы с изменением климата и улучшения городской среды", – сказал мэр.

По данным муниципалитета, акция также направлена на благоустройство и озеленение Бишкека.