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70 кустарников гибискуса высадили в одном из парков Бишкека

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в парке Дружбы Кыргызстана и Кореи высадили 70 кустарников гибискуса. Экологическая акция прошла 19 августа, сообщает мэрия столицы.

В высадке приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Кван Дже, молодые волонтеры из провинции Кенгидо, представители общественного благотворительного фонда "Кая КДЖИ" и члены Консультативного совета по делам молодежи при мэрии.

Айбек Джунушалиев отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея.

"Сегодня мы не просто высаживаем кустарники, но и создаем еще один символ дружбы между нашими народами. Особое значение для нас имеет сотрудничество в сфере экологии, борьбы с изменением климата и улучшения городской среды", – сказал мэр.

По данным муниципалитета, акция также направлена на благоустройство и озеленение Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/461013
Теги:
волонтерство, Южная Корея, озеленение, посольство, парк, Бишкек, мэрия
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