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В Кыргызстане обсуждают внедрение ИИ и роботов в хирургию

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане обсуждают развитие роботизированной хирургии, применение искусственного интеллекта и других высокотехнологичных методов лечения. Эти вопросы рассматривают на IX Международной научно-практической конференции "Инновационные технологии в хирургии и трансплантологии", открывшейся 20 августа в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева.

Как сообщает Министерство здравоохранения, конференция объединила специалистов из Кыргызстана и зарубежных стран. Основными темами стали малоинвазивная и роботизированная хирургия, искусственный интеллект, хирургическая навигация, трансплантология и онкологическая хирургия.

Министр здравоохранения Дамирбек Осмонов отметил, что технологии, которые еще недавно рассматривались как перспективные, постепенно становятся частью клинической практики.

"Знание стандартных протоколов является основой работы врача. Вместе с тем современная медицина требует постоянного профессионального развития, готовности работать со сложными клиническими случаями и осваивать новые технологии, которые позволяют повышать качество медицинской помощи", – сказал он.

По словам министра, Кыргызстану необходимо расширять возможности для проведения сложных операций, внедрять современные методы диагностики и лечения, а также готовить специалистов к работе с новым оборудованием и цифровыми технологиями.

В конференции также принимают участие депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова, ректор КГМА Индира Кудайбергенова, директор Института хирургии и онкологии Приволжского исследовательского медицинского университета Владимир Загайнов, ректор Международной высшей школы медицины Сталбек Ахунбаев и заведующий кафедрой инновационных хирургических технологий КГМА Бахадыр Бебезов.

В научную программу включены разборы сложных клинических случаев и обсуждение возможностей внедрения новых методов непосредственно в медицинскую практику.

21 августа конференция продолжится в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/461016
Теги:
Иссык-Кульская область, операция, информационные технологии, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, Искусственный интеллект, Минздрав
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