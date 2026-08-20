В Кара-Кульджинском районе пресекли незаконную добычу песка и гравия

В Кара-Кульджинском районе Ошской области двух человек оштрафовали за незаконную добычу песчано-гравийной смеси на берегу реки Кара-Дарья. Общая сумма штрафов составила 26 тыс. сомов. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.
Нарушение выявили инспекторы Ошского регионального управления Экологической и технической службы во время рейда.
По данным ведомства, двое граждан добывали песчано-гравийную смесь без соответствующего разрешения.
На каждого из них наложили административный штраф в размере 13 тыс. сомов.
С нарушителями также провели разъяснительную работу о требованиях законодательства при пользовании недрами и недопустимости причинения вреда окружающей среде.
В Минприроды сообщили, что рейды по выявлению подобных нарушений будут продолжены.