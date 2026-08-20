Кыргызстан изучит опыт Азербайджана в сфере электронного правосудия

Кыргызстан заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере электронного правосудия, включая электронный документооборот, распределение дел, дистанционное участие в заседаниях и интеграцию судебных систем с государственными электронными сервисами. Эти вопросы обсудили представители высших судебных органов двух стран 20 августа во время рабочего визита кыргызской делегации в Азербайджан.

Делегацию Верховного суда Кыргызстана возглавил заместитель председателя Нурлан Мусаев. В рамках визита он встретился с председателем Верховного суда Азербайджана Инамом Керимовым.

Особое внимание стороны уделили цифровой трансформации судебной системы. Кыргызскую сторону заинтересовал опыт Азербайджана в организации электронного документооборота, регистрации и распределении дел, предоставлении участникам процесса доступа к материалам, использовании электронных уведомлений и взаимодействии судебных информационных систем с другими государственными сервисами.

Кроме того, обсуждались дистанционное участие граждан и других участников процесса в судебных заседаниях, использование видеоконференцсвязи, информационная безопасность и защита персональных данных.

По словам Нурлана Мусаева, Кыргызстан заинтересован не только в изучении используемых технологий, но и практики их внедрения.

"Мы заинтересованы не только в ознакомлении с технологическими решениями, но и в понимании практической стороны их функционирования: организационных механизмов, подготовки кадров, оценки эффективности внедряемых решений и подходов к преодолению возникающих сложностей", - отметил он.

Кыргызская сторона также предложила наладить регулярное взаимодействие между профильными подразделениями Верховных судов двух стран. В числе возможных направлений названы совместные семинары и экспертные встречи, ознакомительные визиты и стажировки специалистов, а также обмен методическими, аналитическими и техническими материалами.

Стороны также намерены рассмотреть возможность реализации совместных проектов в сфере цифрового правосудия.

Рабочий визит стал продолжением договорённостей, достигнутых в июне 2026 года в рамках сотрудничества высших судебных органов государств - членов Организации тюркских государств. 18 июня делегация Верховного суда Кыргызстана во главе с председателем Медербеком Сатыевым участвовала во Второй конференции высших судов государств - членов ОТГ.