Кыргызстан изучит опыт Азербайджана в сфере электронного правосудия

Кыргызстан заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере электронного правосудия, включая электронный документооборот, распределение дел, дистанционное участие в заседаниях и интеграцию судебных систем с государственными электронными сервисами. Эти вопросы обсудили представители высших судебных органов двух стран 20 августа во время рабочего визита кыргызской делегации в Азербайджан.
Делегацию Верховного суда Кыргызстана возглавил заместитель председателя Нурлан Мусаев. В рамках визита он встретился с председателем Верховного суда Азербайджана Инамом Керимовым.
Особое внимание стороны уделили цифровой трансформации судебной системы. Кыргызскую сторону заинтересовал опыт Азербайджана в организации электронного документооборота, регистрации и распределении дел, предоставлении участникам процесса доступа к материалам, использовании электронных уведомлений и взаимодействии судебных информационных систем с другими государственными сервисами.
Кроме того, обсуждались дистанционное участие граждан и других участников процесса в судебных заседаниях, использование видеоконференцсвязи, информационная безопасность и защита персональных данных.
По словам Нурлана Мусаева, Кыргызстан заинтересован не только в изучении используемых технологий, но и практики их внедрения.
"Мы заинтересованы не только в ознакомлении с технологическими решениями, но и в понимании практической стороны их функционирования: организационных механизмов, подготовки кадров, оценки эффективности внедряемых решений и подходов к преодолению возникающих сложностей", - отметил он.
Кыргызская сторона также предложила наладить регулярное взаимодействие между профильными подразделениями Верховных судов двух стран. В числе возможных направлений названы совместные семинары и экспертные встречи, ознакомительные визиты и стажировки специалистов, а также обмен методическими, аналитическими и техническими материалами.
Стороны также намерены рассмотреть возможность реализации совместных проектов в сфере цифрового правосудия.
Рабочий визит стал продолжением договорённостей, достигнутых в июне 2026 года в рамках сотрудничества высших судебных органов государств - членов Организации тюркских государств. 18 июня делегация Верховного суда Кыргызстана во главе с председателем Медербеком Сатыевым участвовала во Второй конференции высших судов государств - членов ОТГ.