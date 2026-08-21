За три дня на Иссык-Куле из воды извлекли 3700 метров сетей

На Иссык-Куле во время трехдневного рейда из водоемов извлекли 3,7 км старых синтетических сетей, использовавшихся для незаконного вылова рыбы. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Рейд проводился с 17 по 19 августа сотрудниками Иссык-Кульского регионального управления ведомства в рамках мероприятий по борьбе с браконьерством и охране природных ресурсов озера.

Кроме того, специалисты очистили прибрежные территории. Оттуда собрали и вывезли 130 кг различного мусора.

В Минприроды отметили, что рейды на Иссык-Куле проводятся на постоянной основе для пресечения браконьерства, незаконного использования водных биоресурсов и сохранения экологического состояния озера.