В Кыргызстане планируют испытать отечественный беспилотник

Кыргызстанский беспилотный аппарат планируют испытать для мониторинга высоковольтных линий электропередачи, солнечных электростанций и других энергетических объектов страны. Такая предварительная договоренность достигнута на встрече представителей кыргызской компании "Qarga Group" и турецкой "ZENA Elektrik ve Enerji A.Ş." в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Переговоры прошли при содействии Торгового представительства Кыргызстана в Турции. Стороны обсудили технологическое и инвестиционное сотрудничество в сфере энергетики.

"Qarga Group" представила собственную разработку - беспилотный летательный аппарат типа "летающее крыло" предназначенный для воздушного мониторинга и инспекции энергетической инфраструктуры.

Участники встречи выразили заинтересованность в подготовке совместно с ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" соглашения о применении беспилотников для мониторинга энергетических объектов.

Также достигнута предварительная договоренность о визите специалистов турецкой компании в Кыргызстан для проведения полевых испытаний аппарата.

По словам сооснователя "Qarga Group" Александра Кима, в случае успешных испытаний компания рассчитывает развивать коммерческое сотрудничество и поставлять отечественную продукцию на зарубежные рынки.

Кроме того, стороны обсудили возможность привлечения турецких инвестиций в проекты солнечной энергетики Кыргызстана.

Ранее, в мае 2026 года, представители "ZENA Enerji" посещали Кыргызстан. Тогда стороны обсуждали сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и инвестиционные возможности.