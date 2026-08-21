Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.50 - 101.40

В Кыргызстане планируют испытать отечественный беспилотник

50  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский беспилотный аппарат планируют испытать для мониторинга высоковольтных линий электропередачи, солнечных электростанций и других энергетических объектов страны. Такая предварительная договоренность достигнута на встрече представителей кыргызской компании "Qarga Group" и турецкой "ZENA Elektrik ve Enerji A.Ş." в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Переговоры прошли при содействии Торгового представительства Кыргызстана в Турции. Стороны обсудили технологическое и инвестиционное сотрудничество в сфере энергетики.

"Qarga Group" представила собственную разработку - беспилотный летательный аппарат типа "летающее крыло" предназначенный для воздушного мониторинга и инспекции энергетической инфраструктуры.

Участники встречи выразили заинтересованность в подготовке совместно с ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" соглашения о применении беспилотников для мониторинга энергетических объектов.

Также достигнута предварительная договоренность о визите специалистов турецкой компании в Кыргызстан для проведения полевых испытаний аппарата.

По словам сооснователя "Qarga Group" Александра Кима, в случае успешных испытаний компания рассчитывает развивать коммерческое сотрудничество и поставлять отечественную продукцию на зарубежные рынки.

Кроме того, стороны обсудили возможность привлечения турецких инвестиций в проекты солнечной энергетики Кыргызстана.

Ранее, в мае 2026 года, представители "ZENA Enerji" посещали Кыргызстан. Тогда стороны обсуждали сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и инвестиционные возможности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461033
Теги:
Турция, энергетика, Кыргызстан, дрон
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  