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Запасы газа в хранилищах Европы отстают от пятилетней нормы на 17%

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Заполнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) достигло отметки в 61%. По сведениям Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), хотя в последние дни динамика закачки остается положительной, текущие объемы отстают от средней пятилетней нормы на 17%.

Основным фактором, сдерживающим пополнение резервов, эксперты называют обострение обстановки на Ближнем Востоке и связанное с этим ограничение судоходства через Ормузский пролив. Ситуацию усугубляет и погода: из-за безветрия в регионе снизилась генерация ветряных электростанций, что вынуждает европейские страны наращивать сжигание природного газа для покрытия энергобаланса.

Дополнительным риском для энергетического сектора ЕС остается прогнозируемое на август сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ).

На данный момент совокупный объем активной мощности подземных хранилищ на территории Евросоюза составляет 109 миллиардов кубометров.


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URL: https://www.vb.kg/461014
Теги:
газ, Европа
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