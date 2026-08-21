В Сокулуке готовят масштабную реконструкцию ипподрома

В Сокулуке на асфальтирование улиц и строительство тротуаров в 2026 году направили почти 51,8 млн сомов. Параллельно в аймаке реализуются проекты в сфере коммунальной и спортивной инфраструктуры, а одним из наиболее крупных планов остается реконструкция местного ипподрома. О проводимой работе рассказал глава Сокулукского айыл окмоту Рустам Иштыбаев.

По его словам, одним из основных направлений остается состояние дорог. В марте около двух километров дорог отремонтировали и отсыпали гравием. Асфальтирование и строительство тротуаров проводились на нескольких улицах Сокулука.

"Сейчас мы продолжаем эту работу. В ближайших планах - асфальтирование Иссык-Кульской, Восточной, Ала-Арчинской и Полярной улиц. Наша главная цель - поэтапно привести дорожную инфраструктуру в порядок и в перспективе полностью заасфальтировать Сокулук, чтобы жители могли пользоваться качественными и благоустроенными дорогами", - рассказал Рустам Иштыбаев.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется коммунальной инфраструктуре. За первое полугодие муниципальное предприятие "Сокулук" заменило 1,1 километра водопроводных труб. Работы проводились на улицах Мичурина, Победы, Луговой, Комсомольской и Школьной. Также обновлялось насосное оборудование.

"Для нас важно заниматься не только теми объектами, которые находятся на виду. Есть водопроводные и тепловые сети, от состояния которых напрямую зависит повседневная жизнь людей. Поэтому работа ведется одновременно по нескольким направлениям", - отметил глава айыл окмоту.

В системе теплоснабжения, согласно представленным данным, заменили 750 метров старых труб котельной "Мичурин". Для котельных "Мичурин", "Курулуш" и "Центральный" приобрели четыре новых котла.

Еще одно направление - создание условий для занятий спортом. В селе Саз завершается строительство спортивного зала, на который предусмотрено более 21,5 млн сомов. В Сокулуке на улице Ленина строится футбольное поле стоимостью около 3,4 млн сомов. Кроме того, установлены шесть детских площадок.

"Мы уделяем особое внимание развитию спорта, поскольку считаем его важной составляющей здорового образа жизни и воспитания подрастающего поколения. Спортивный зал в Сазе находится на завершающей стадии. В Сокулуке начато строительство футбольного поля. Мы хотим, чтобы у детей и молодежи были нормальные условия для занятий спортом рядом с домом", - рассказал Иштыбаев.

Одним из наиболее масштабных будущих проектов глава айыл окмоту называет реконструкцию Сокулукского ипподрома. По его словам, объект сейчас находится в аварийном состоянии, ведется сбор документации, подготовлены чертежи и эскизы.

"В наших планах полностью реконструировать ипподром и создать современный спортивный комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям. Мы хотим создать достойные условия для проведения соревнований и мероприятий, а также улучшить прилегающую инфраструктуру", - сообщил он.

По представленным айыл окмоту данным, средства местного бюджета также направлялись на благоустройство и озеленение. В Центральном парке и парке Победы высадили 8 950 цветов, закупили декоративные растения. Для муниципальных нужд приобрели фронтальный погрузчик и 15-тонный самосвал "Шумкар".

Работы проводились и в школах и детских садах: приобретались материалы для ремонта, бытовая техника и необходимое оборудование.

"Все эти проекты являются частью комплексной работы по развитию аймака. Наша задача - последовательно улучшать инфраструктуру, создавать комфортные условия для жителей, развивать спорт и благоустраивать территорию", - отметил Рустам Иштыбаев.