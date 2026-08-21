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Жалоба бишкекчан помогла выявить автомобиль с превышением выбросов

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В Бишкеке предприятие "Э-А" оштрафовали на 23 тыс. сомов после жалобы горожан на автомобиль, из которого шел густой черный дым. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Обращение поступило в Региональное управление Экологической и технической службы по Бишкеку и Аламудунскому району.

После жалобы сотрудники службы совместно с патрульной милицией установили транспортное средство. Выяснилось, что оно принадлежит предприятию "Э-А".

По результатам проверки специалисты установили превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В отношении предприятия составили протокол в соответствии с Кодексом о правонарушениях и наложили штраф в размере 23 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/461042
Теги:
Минприродресурсов, штраф, экология, Бишкек, автомобили
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