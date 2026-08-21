Жителей Сары-Могола планируют обеспечить чистой питьевой водой

В селе Сары-Могол Памир-Алайского айылного аймака продолжается строительство системы водоснабжения. Проект предусматривает прокладку 9,97 км внутренней водопроводной сети и 1,52 км водовода. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На сегодняшний день проложено 2,5 км внутренней водопроводной сети. Из запланированных 1,52 км водовода завершено строительство одного километра.

Для координации дальнейших работ состоялось совещание с участием представителей айыл окмоту Памир-Алайского айылного аймака и подрядной организации. Стороны обсудили выполненные объемы и следующие этапы реализации проекта.

Земельный участок, предназначенный для строительства резервуара, полностью оформлен государственным актом айыл окмоту и передан проектной организации.

На объекте задействованы два экскаватора, одна единица специальной техники и восемь специалистов.

Проект реализуется для обеспечения жителей Сары-Могола чистой питьевой водой и улучшения системы водоснабжения села. Строительно-монтажные работы продолжаются.