Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.50 - 101.40

В Минтруда рассматривают восемь ключевых вопросов социальной сферы

154  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 21 августа, проходит заседание коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на котором подводят итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года.

На повестке дня восемь вопросов. В частности, участники рассмотрят результаты работы в сфере социальной защиты, труда, занятости и миграции, эффективность использования бюджетных средств, реализацию проектов социальной поддержки детей и защиту прав трудовых мигрантов.

Отдельное внимание планируется уделить работе территориальных подразделений и социальных учреждений, рассмотрению обращений граждан и повышению качества государственных услуг.

В заседании принимают участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов, министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова, представитель Администрации президента Жыпариса Рысбекова, члены коллегии, а также руководители структурных, подведомственных и территориальных подразделений министерства.

По итогам коллегии планируется определить основные задачи и приоритетные направления работы Минтруда на предстоящий период.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461041
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  