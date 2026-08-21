В Минтруда рассматривают восемь ключевых вопросов социальной сферы

В Бишкеке сегодня, 21 августа, проходит заседание коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на котором подводят итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года.

На повестке дня восемь вопросов. В частности, участники рассмотрят результаты работы в сфере социальной защиты, труда, занятости и миграции, эффективность использования бюджетных средств, реализацию проектов социальной поддержки детей и защиту прав трудовых мигрантов.

Отдельное внимание планируется уделить работе территориальных подразделений и социальных учреждений, рассмотрению обращений граждан и повышению качества государственных услуг.

В заседании принимают участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов, министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова, представитель Администрации президента Жыпариса Рысбекова, члены коллегии, а также руководители структурных, подведомственных и территориальных подразделений министерства.

По итогам коллегии планируется определить основные задачи и приоритетные направления работы Минтруда на предстоящий период.