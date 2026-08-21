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Кыргызстан и страны СНГ обсудили передачу осужденных на родину

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Делегация Генеральной прокуратуры Кыргызстана приняла участие во встрече заместителей генеральных прокуроров государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. Кыргызстан представил заместитель генерального прокурора Нурбек Каимов.

По данным ведомства, одной из основных тем стала передача осужденных для дальнейшего отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются. Стороны также обсудили совершенствование взаимодействия между компетентными органами стран СНГ.

Отдельное внимание уделили дальнейшей организации работы Представительства Генеральной прокуратуры Кыргызстана в России и практическим вопросам его деятельности.

Встреча состоялась в рамках подготовки к 36-му заседанию Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ. Оно пройдет 30 сентября в Казани.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и прямых рабочих контактов между органами прокуратуры стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/461046
Теги:
Генеральная прокуратура, Россия, СНГ, Кыргызстан
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