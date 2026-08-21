Средняя зарплата в Бишкеке выросла до 64,3 тыс. сомов

Среднемесячная номинальная заработная плата в Бишкеке по итогам первого полугодия 2026 года составила 64 293 сома. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 23%. Такие данные озвучены на заседании коллегии мэрии столицы.

Заседание прошло под председательством мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и временно исполняющего обязанности председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбека Абдраимова.

Об итогах социально-экономического развития столицы за первое полугодие и задачах на вторую половину года доложил первый заместитель мэра Кубанычбек Иманалиев.

За январь-июнь предприятия Бишкека произвели промышленной продукции на 76 млрд 4 млн сомов. Индекс физического объема составил 116,1%, а доля столицы в общем объеме промышленного производства страны - 16,9%.

В рамках республиканского проекта "100 промышленных предприятий - 2026" в Бишкеке планируется ввести в эксплуатацию четыре новых производственных предприятия.

Объем рыночных услуг достиг 777 млрд 799 млн сомов, увеличившись на 9,1%. На Бишкек пришлось 64,3% общего объема рыночных услуг в стране.

Заметный рост зафиксирован в строительстве. Объем валовой продукции отрасли составил 54 млрд 920 млн сомов, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года. Доля столицы в республиканском объеме строительства достигла 26,3%.

Индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,1%.

В мэрии также напомнили, что по итогам 2024 года на Бишкек приходилось 47% валового внутреннего продукта Кыргызстана.