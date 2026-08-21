На Алтае ученые изучили традиции, знакомые народам Центральной Азии

Кыргызские ученые приняли участие в международной этнографической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие 2026", которая проходила на Алтае с 10 по 19 августа. За десять дней исследователи из пяти стран преодолели около 2 тыс. километров и изучили сохранившиеся традиции коренных народов региона.

В экспедиции участвовали ученые из Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Исследователи побывали в десяти населенных пунктах, знакомились с бытом кумандинцев, челканцев, тубаларов и алтайцев, фиксировали обряды, народные игры, ремесла, особенности кухни и традиционные верования.

Кыргызстан представляли, в частности, доктор исторических наук Амантур Жапаров из Института истории, археологии и этнографии имени Б. Джамгерчинова НАН Кыргызстана и Алтынай Мамытова из Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына.

Особый интерес у исследователей вызвали традиции, имеющие параллели с культурой народов Кыргызстана и других стран Центральной Азии.

При изучении охотничьих обычаев в Усть-Канском районе ученые обнаружили общие черты в ритуалах и запретах народов Алтая, Тянь-Шаня и Памира. Важную часть сведений исследователи получили непосредственно от носителей традиционной культуры, в том числе местных охотников.

Алтынай Мамытова обратила внимание на опыт сохранения традиций тубаларов и челканцев в визит-центре "Ортош". Экскурсии там проводят местные жители старшего поколения, которые не только рассказывают о предметах быта, но и передают предания и демонстрируют традиционные практики.

Участники экспедиции также познакомились с приготовлением талкана и курута, обрядами поклонения огню, традиционным войлоковалянием, охотничьими обычаями и народными играми.

Одним из наиболее ярких эпизодов стала алтайская свадьба в селе Кучерла. Этнографы смогли непосредственно наблюдать и зафиксировать выкуп невесты, переход в дом жениха, переплетение волос, разжигание огня и обращение к духам домашнего очага.

Как отметил руководитель экспедиции, директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Иван Назаров, собранный материал позволит сравнить традиции охоты, скотоводства, ремесел, жилища, пищи, народных игр и верований разных тюркских народов.

Всего маршрут экспедиции составил около 2 тыс. километров. Ученые посетили Бийск, Горно-Алтайск, Телецкое озеро, Турочакский, Усть-Канский и Усть-Коксинский районы.

Собранные полевые материалы планируется использовать при подготовке научных публикаций, монографий и просветительских проектов.