В Чехии нашли святилище, которое старше Стоунхенджа

Недалеко от чешской деревни Хлебы археологи исследуют огромное доисторическое сооружение, возраст которого составляет около 6500 лет. Это делает его одним из древнейших монументальных памятников Центральной Европы - более чем на тысячу лет старше британского Стоунхенджа.

Древнее сооружение могло служить не только местом проведения ритуалов, но и своеобразной обсерваторией: его входы были связаны с важными положениями Солнца и Луны.

Святилище построили ранние земледельческие общины. Оно представляло собой почти правильный круг диаметром около 230 метров, окруженный рвом глубиной более 2,5 метра. Внутрь вели 12 входов, расположение которых на первый взгляд может показаться хаотичным.

Однако исследователи считают, что случайным оно, вероятно, не было.

Геометрия входов образовывала точки, с которых можно было наблюдать важные положения Солнца и Луны. Одно из направлений связано с крайними положениями Луны на горизонте в течение ее примерно 18-летнего цикла. Другое соединяет восход Солнца во время летнего солнцестояния с закатом во время зимнего.

По словам руководителя исследования Петра Криштуфа из Западночешского университета, устройство сооружения позволяло наблюдать наиболее значимые моменты солнечного и лунного циклов.

Особенно интересно, что похожий принцип позднее использовали и при создании Стоунхенджа. Однако чешское сооружение было построено более чем за тысячу лет до знаменитого британского памятника. Возраст удалось определить по органическим материалам, найденным во время раскопок.

Для древних земледельцев наблюдения за небом могли иметь не только практическое, но и символическое значение. Исследователи предполагают, что восход Солнца в день летнего солнцестояния мог символизировать начало, а закат во время зимнего - завершение сельскохозяйственного цикла.

Однако, судя по находкам, наблюдение за небом было не единственным назначением этого места.

Во рве возле входов археологи обнаружили черепа и рога быков. Ученые предполагают, что когда-то они могли украшать монументальные ворота, ведущие внутрь святилища. Культ быка был одним из важных религиозных символов первых европейских земледельцев и был распространен во многих частях Европы того времени.

На территории также находили человеческие останки. Более ранние исследования выявили здесь захоронение бронзового века примерно с 18 людьми, принадлежавшими к унетицкой культуре.

Однако священным местом эта территория оставалась не всегда. К железному веку ее назначение изменилось: ров начали постепенно засыпать, а на месте древнего сооружения появилось обычное поселение.

В этом отношении его история отличается от Стоунхенджа, куда люди возвращались и который продолжали использовать на протяжении многих столетий.

Сейчас исследователи изучают почву вокруг древнего сооружения. Они ищут химические следы, оставленные людьми в разные исторические периоды. Такие исследования могут помочь понять, как именно использовалось это место, даже если никаких предметов или других заметных свидетельств деятельности человека не сохранилось.

Исследование проводят специалисты Западночешского университета совместно с Карловым университетом и Университетом Градец-Кралове.