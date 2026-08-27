Буддийская дипломатия: зачем России международный форум в Кызыле

Россия развивает новые форматы гуманитарного взаимодействия со странами Востока, используя в том числе культурные и религиозные связи. Одной из таких площадок стал IV Международный буддийский форум, прошедший в Кызыле и собравший представителей около 30 стран.

На форуме обсуждались вопросы культуры, образования, науки, сохранения духовного наследия и развития гуманитарных связей между странами, где буддизм играет важную роль.

Особое значение эта площадка приобретает на фоне сложных процессов, происходящих в мировом буддийском сообществе, включая дискуссии о будущем тибетской традиции и преемнике Далай-ламы XIV. Одновременно в Азии продолжается борьба крупных государств за политическое и культурное влияние.

Россия в этой ситуации делает ставку на другую модель - развитие культурного и гуманитарного диалога между различными буддийскими традициями.

Форум как инструмент международного диалога

Сегодня Россия опирается на собственные буддийские регионы - Бурятию, Тыву и Калмыкию. Международный форум проходит в этих республиках поочередно и постепенно превращается в постоянную площадку для диалога с представителями мирового буддийского сообщества.

"На внешнем треке форум превращается в стратегический канал коммуникации с глобальным буддистским миром", - считает Андрей Серенко.

По мнению эксперта, такие площадки позволяют развивать не только религиозные и культурные контакты, но и сотрудничество в сфере образования, науки, бизнеса и общественных инициатив.

Может ли Россия стать одним из центров буддийского мира?

Отдельное место в международной повестке занимает вопрос о будущем преемнике Далай-ламы XIV. Этот процесс затрагивает интересы Китая, Индии, США и других государств.

По мнению Андрея Серенко, России в этой ситуации необходимо учитывать интересы своих крупнейших азиатских партнеров и избегать прямого участия в политическом противостоянии вокруг этого вопроса.

Более перспективным направлением эксперт считает развитие самостоятельного российского буддийского пространства и создание собственного центра международного влияния.

"Более реальным выглядит курс на постепенное реформирование буддистской сангхи России с целью создания в перспективе особого российского буддистского цивилизационного полюса с самостоятельным, внутренним лидерским центром", - считает политолог.

По его мнению, Россия могла бы развивать новые международные инициативы в сфере культуры, бизнеса, молодежных, женских, журналистских и цифровых сообществ буддийских стран.

Буддизм и "мягкая сила"

Эксперты рассматривают так называемую буддийскую дипломатию как один из возможных инструментов "мягкой силы".

Речь идет не столько о религиозной политике в традиционном понимании, сколько о создании новых каналов общения между странами и обществами. Форумы, образовательные программы, культурные проекты и деловые контакты могут стать частью такого взаимодействия.

В этом смысле Международный буддийский форум в Кызыле рассматривается как одна из площадок, на которой Россия пытается объединить представителей различных буддийских традиций.

При этом организаторы делают акцент на обсуждении философии, культуры, гуманитарных ценностей и деловых традиций, избегая прямой политизации религиозной повестки.

Какое место в этом диалоге занимает Кыргызстан?

Для Кыргызстана эта тема также представляет интерес. Страна исторически находится на пересечении культурных и цивилизационных связей Центральной и Восточной Азии, а на ее территории действует буддийская община.

Участвовали ли представители Кыргызстана или кыргызстанской буддийской общины в IV Международном буддийском форуме в Кызыле, пока предстоит уточнить. Напомним, что в Кыргызстане есть буддийская община, и исторически территория принимала адептов буддизма, на территории есть камень с наскальным рисунком будды, считается что он относится 16 веку.

Если участие кыргызстанских представителей подтвердится, этот факт позволит дополнить картину международного диалога и рассказать о том, какую роль в подобных гуманитарных и культурных контактах может играть Кыргызстан.

В целом форум в Кызыле показывает, что религиозные и культурные связи все активнее становятся частью международной дипломатии. Наряду с традиционными политическими и экономическими механизмами государства ищут новые площадки для общения - через культуру, образование, историческое наследие и взаимодействие общественных сообществ.

Для стран Центральной Азии, расположенных между крупнейшими цивилизационными центрами Евразии, развитие таких контактов также может открыть дополнительные возможности для гуманитарного сотрудничества.