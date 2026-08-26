Команда Кыргызстана участвует в соревнованиях спецназа "Вызов"

На полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге стартовали международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В турнире принимает участие команда Вооруженных сил Кыргызской Республики.

За звание лучших соревнуются около 40 подразделений из Кыргызстана, России, Казахстана и Индии. Программа состязаний включает комплекс комплексных испытаний, направленных на проверку профессиональной и боевой подготовки, физической выносливости и слаженности действий бойцов в условиях, максимально приближенных к реальным.

Военнослужащие Кыргызстана продемонстрируют навыки тактической стрельбы, ориентирования, преодоления полосы препятствий и выполнения специальной задачи в составе группы.