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Команда Кыргызстана участвует в соревнованиях спецназа "Вызов"

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- Светлана Лаптева
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На полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге стартовали международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В турнире принимает участие команда Вооруженных сил Кыргызской Республики.

За звание лучших соревнуются около 40 подразделений из Кыргызстана, России, Казахстана и Индии. Программа состязаний включает комплекс комплексных испытаний, направленных на проверку профессиональной и боевой подготовки, физической выносливости и слаженности действий бойцов в условиях, максимально приближенных к реальным.

Военнослужащие Кыргызстана продемонстрируют навыки тактической стрельбы, ориентирования, преодоления полосы препятствий и выполнения специальной задачи в составе группы.


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URL: https://www.vb.kg/461115
Теги:
Россия, турнир, армия, спецназ
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