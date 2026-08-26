Первый закон о работе психологов прошел экспертное согласование

Рабочая группа завершила постатейное обсуждение и согласовала законопроект "О психологической деятельности и психологической помощи". Это первый в Кыргызстане профильный документ, устанавливающий единые требования к работе психологов. После заключительного заседания текст еще предстоит доработать с учетом прозвучавших замечаний.

Инициатор законопроекта, депутат Эльвира Сурабалдиева, еще до его официального внесения привлекла к работе практикующих психологов, представителей вузов, государственных органов и профессиональных объединений. В интервью VB.KG она объяснила такой формат стремлением учесть позиции профессионального сообщества и интересы людей, обращающихся за психологической помощью.

Сколько времени занимала работа над такими законами

В Молдове проект закона о профессии психолога зарегистрировали 10 июля 2024 года. Окончательно документ приняли 26 мая 2025-го. От регистрации до принятия прошло более десяти месяцев. В Казахстане работа над законом о психологической деятельности заняла более года - с 2025 года по 3 июля 2026-го.

В Кыргызстане значительная часть подготовительной работы уже завершена: рабочая группа постатейно разобрала и согласовала проект с участием профессионального сообщества, государственных органов и представителей образовательной сферы. Далее документу предстоит пройти установленные процедуры обсуждения и рассмотрения. Его отдельные положения еще могут измениться, в том числе с учетом предложений депутатов.

Опыт Молдовы и Казахстана показывает, что этот процесс может занимать многие месяцы. Каким будет его график в Кыргызстане, станет понятнее по мере дальнейшего рассмотрения законопроекта.

После закона - практическая реализация

Даже после успешного голосования в парламенте и подписи президента система не заработает одномоментно. Документ лишь зафиксирует базовые правила игры, а конкретные механизмы предстоит дорабатывать исполнительной власти и принять необходимые подзаконные акты, регулирующие ведение Единого государственного реестра психологов и реализацию других предусмотренных законом механизмов.

Главный итог первого этапа - в Кыргызстане сформирована подготовленная база закона, созданная при участии тех, кого новые нормы затронут непосредственно. Теперь слово за депутатами Жогорку Кенеша.