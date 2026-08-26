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За 87 дней завершили проходку тоннеля на ж/д КНР - КР - РУз

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На участке №6 железнодорожной линии Китай - Кыргызстан - Узбекистан 5 августа 2026 года завершили проходку тоннеля "Кош-Добо Северный №2". Работы начались 10 мая и продолжались 87 дней.

Длина тоннеля составляет 209,6 метра, максимальная глубина заложения - 41 метр. Это однопутный тоннель с одним стволом, расположенный на горизонтальном участке пути в кривой.

Строительство проходило в сложных геологических условиях. На участке преобладают пылеватые грунты, аргиллиты с прослоями песчаника. Горный массив отличается низкой устойчивостью, а при контакте с водой породы могут размокать и разрушаться. Это создавало дополнительные риски во время проходки, включая деформацию массива, водопритоки и обрушения.

Для обеспечения безопасности специалисты участка №6 проводили опережающее геологическое прогнозирование и постоянный мониторинг состояния горного массива. Это позволяло своевременно выявлять изменения геологических условий и при необходимости корректировать технологию работ.

Особое внимание уделялось предотвращению водопритоков, обрушений и потери устойчивости окружающего массива.

В результате проходка тоннеля была завершена в установленные сроки и в безопасном режиме.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/461126
Теги:
Джалал-Абадская область, железная дорога, Китай, Кыргызстан
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