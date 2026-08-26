Роза Отунбаева призвала женщин ЦА сохранять права и светские традиции

В рамках проекта "Женщины Ферганской долины" экс-президент КР Роза Отунбаева рассказала о ситуации в Афганистане, ограничениях прав женщин и своей работе в этой стране. Она призвала общественность Кыргызстана и других государств Центральной Азии быть внимательными к происходящим процессам и не допустить утраты достигнутых прав и возможностей.

По словам Розы Отунбаевой, после прихода к власти движения "Талибан"* положение женщин и девочек в Афганистане остается крайне тяжелым: девочки лишены возможности получать полноценное образование, а женщины сталкиваются с ограничениями на работу и свободное передвижение.

"Мы должны учить девочек. Обучение девочек должно быть абсолютным приоритетом", - подчеркнула она.

Отунбаева отметила, что действующие в Афганистане ограничения нельзя автоматически связывать с исламом в целом. В качестве примера она привела Иран, где женщины получают образование, работают в научной сфере и становятся профессорами.

"Не надо говорить, что все верующие находятся в такой тьме. Не надо говорить, что все, кто живет по исламу, действуют подобным образом", - сказала она.

Особое внимание в выступлении было уделено необходимости сохранять уровень образования и прав женщин в странах Центральной Азии. По словам Отунбаевой, женщины региона выросли в условиях, когда обучение девочек воспринималось как естественная норма, поэтому важно не относиться к достигнутым правам как к чему-то само собой разумеющемуся.

"Мы должны быть осторожны. Мы - сознательно или нет, сами того не замечая - теряем свои права, свой уровень, свои достижения. Это огорчает", - отметила экс-президент.

Она призвала женщин Центральной Азии активнее участвовать в образовательных и общественных инициативах, проводить онлайн-встречи, обмениваться информацией и обсуждать вопросы образования, прав женщин, климата, водных ресурсов, мира и безопасности. Отдельно Роза Отунбаева рассказала о поддержке афганских женщин: в условиях действующих ограничений особое значение приобретают дистанционное обучение, онлайн-курсы и международные образовательные программы.

В ходе встречи также обсуждались строительство канала Куш-Тепа и его возможные последствия для водного баланса Центральной Азии, положение молодежи, развитие туризма в Кыргызстане и проблема занятости молодых женщин.

Отунбаева обратила внимание на то, что в Кыргызстане активно развивается туристическая инфраструктура, в частности на Иссык-Куле строятся новые гостиницы, поэтому стране необходимо заранее готовить кадры для сферы сервиса. Она привела данные о доле молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не работает и не учится (категория NEET): в Кыргызстане этот показатель составляет около 20%, в Таджикистане - 21%, а в Узбекистане - почти 30%.

"Эти девушки - те самые 20%, которые не учатся и нигде не работают, - тоже должны учиться", - резюмировала она.

В завершение встречи Роза Отунбаева призвала участниц не оставаться в стороне от общественных процессов, повышать уровень образования и критически анализировать происходящее вокруг.

Справка: Мероприятие прошло в рамках проекта "Женщины Ферганской долины на передовой устойчивости к изменению климата, адаптации и мира". Проект финансируется Фондом миростроительства ООН и реализуется совместно Экологическим движением "БИОМ" и ПРООН. Инициатива направлена на усиление социальной сплоченности и мира в кыргызстанской части Ферганской долины через решение водных проблем, преодоление последствий изменения климата и развитие женского лидерства.