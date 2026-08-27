НАИ усиливает работу по привлечению инвестиций в Баткенскую область

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР (НАИ) активизирует работу по сопровождению инвестиционных проектов и инициатив государственно-частного партнерства (ГЧП) в Баткенской области.

В ходе рабочего визита в регион представители агентства провели встречу с руководством Баткенской области. Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, освоение инвестиций в 2026 году и механизмы оперативного взаимодействия с инвесторами и местными органами власти.

В рамках поездки делегация НАИ ознакомилась со строительством ключевых объектов региона. В Кызыл-Кие по механизму ГЧП возводятся солнечные электростанции, жилой комплекс и новый муниципальный рынок.

Параллельно в области реализуются промышленные проекты по выпуску газобетонных блоков, кирпича, строительного клея и сыпучих стройматериалов. Особый акцент сделан на предприятиях по добыче и переработке сурьмы.

Как подчеркивают в Национальном агентстве по инвестициям, ключевая задача ведомства - обеспечить персональное сопровождение каждого проекта, оперативно решать возникающие административные барьеры и формировать условия для привлечения новых капиталовложений.

Ожидается, что запуск и расширение этих производств позволят создать новые рабочие места, укрепить налоговую базу и существенно улучшить социально-экономическую и коммунальную инфраструктуру Баткенской области. Агентство намерено продолжить совместную работу с органами местного самоуправления, инвесторами и международными финансовыми институтами.