Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.58 - 102.58

НАИ усиливает работу по привлечению инвестиций в Баткенскую область

296  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР (НАИ) активизирует работу по сопровождению инвестиционных проектов и инициатив государственно-частного партнерства (ГЧП) в Баткенской области.

В ходе рабочего визита в регион представители агентства провели встречу с руководством Баткенской области. Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, освоение инвестиций в 2026 году и механизмы оперативного взаимодействия с инвесторами и местными органами власти.

В рамках поездки делегация НАИ ознакомилась со строительством ключевых объектов региона. В Кызыл-Кие по механизму ГЧП возводятся солнечные электростанции, жилой комплекс и новый муниципальный рынок.

Параллельно в области реализуются промышленные проекты по выпуску газобетонных блоков, кирпича, строительного клея и сыпучих стройматериалов. Особый акцент сделан на предприятиях по добыче и переработке сурьмы.

Как подчеркивают в Национальном агентстве по инвестициям, ключевая задача ведомства - обеспечить персональное сопровождение каждого проекта, оперативно решать возникающие административные барьеры и формировать условия для привлечения новых капиталовложений.

Ожидается, что запуск и расширение этих производств позволят создать новые рабочие места, укрепить налоговую базу и существенно улучшить социально-экономическую и коммунальную инфраструктуру Баткенской области. Агентство намерено продолжить совместную работу с органами местного самоуправления, инвесторами и международными финансовыми институтами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461128
Теги:
Баткенская область, инвестиции, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  