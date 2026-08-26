В Бишкеке стартовал показ лучших телепередач и сериалов Медиакорпорации КНР

В столице Кыргызстана дали старт показу фильмов, сериалов и телепрограмм Медиакорпорации Китая. Около 10 лучших китайских кино- и телепроектов, переведенных на кыргызский и русский языки, включая "Письма через горы и моря", "Китайские записки о ремеслах: роботы", "Культура чая", "Поколение Z" и сериал "Аромат гранатов", вскоре будут представлены местным зрителям через ведущие СМИ страны - Национальную телерадиовещательную корпорацию Кыргызской Республики, телеканал "Номад ТВ" и др.

Как отмечается, эта презентация позволит местной аудитории с самых разных сторон, таких как социальное развитие, сохранение культурных традиций, повседневная жизнь простых людей и технологические инновации, лучше узнать о современном Китае, глубже понять богатое содержание идей Си Цзиньпина о государственном управлении и почувствовать перспективу и силу китайской модернизации.

Генеральный директор Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики Уланбек Сатиев подчеркнул в своей речи, что для национальных медиа важно развивать не только обмен контентом, но и обмен опытом, идеями и творческими подходами. Именно поэтому сегодняшний показ лучших китайских фильмов на национальном телеканале Кыргызстана рассматривается как важный шаг к дальнейшему расширению сотрудничества.

"Чем больше качественного контента о наших странах будет появляться на наших экранах, чем теснее будут становиться профессиональные связи между журналистами и творческими коллективами, чем больше будет совместных проектов - тем весомее будет наш вклад во взаимопонимание, дружбу и укрепление связей между народами Кыргызстана и Китая", - сказал он.