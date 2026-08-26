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В Кыргызстане временно ограничат полеты беспилотников: где и когда

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане с 27 августа вводятся временные ограничения на полеты беспилотников и воздушных судов авиации общего назначения. Об этом сообщили в Государственном агентстве гражданской авиации.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников.

С 27 августа по 10 сентября специальный режим будет действовать в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Затем, с 10 по 15 сентября, ограничения распространятся на Бишкек, Чуйскую и Таласскую области.

В эти периоды запрещены несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов авиации общего назначения.

За соблюдением установленного режима будут следить уполномоченные государственные органы. За нарушение требований физические, должностные и юридические лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызстана.

В ГАГА призвали владельцев и операторов БПЛА, пилотов авиации общего назначения и граждан соблюдать ограничения и не выполнять полеты без соответствующего разрешения.


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URL: https://www.vb.kg/461132
Теги:
ШОС, Кыргызстан
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