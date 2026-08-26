Госорганы КР обяжут сдавать списанную технику единому оператору

В Кыргызстане предлагают ввести единый порядок утилизации и переработки списанного оборудования и электронных отходов. Проект постановления Кабинета министров вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции КР.

Согласно документу, единым оператором по сбору, сортировке, хранению и реализации такой техники станет ГП "Кыргызметаллпром" при Агентстве по управлению государственным имуществом.

После вступления постановления в силу государственные и муниципальные органы, а также госпредприятия должны будут в течение двух месяцев провести инвентаризацию списанного оборудования и передать его оператору.

Технику будут принимать бесплатно. Перед передачей компьютеров и серверов ведомства должны будут безвозвратно удалить с носителей служебную и конфиденциальную информацию.

Деньги от реализации и переработки полученного имущества планируется распределять следующим образом: 90% направят в республиканский бюджет, еще 10% получит оператор для покрытия расходов.

"Кыргызметаллпром" сможет привлекать специализированные компании для демонтажа, утилизации и переработки электронных отходов. Кроме того, предприятиям из СЭЗ "Бишкек" разрешат заниматься переработкой и утилизацией такого лома при согласовании с руководством зоны.

Проект также предусматривает запрет на продажу списанной техники должностным лицам и членам комиссий, участвовавшим в ее списании. До завершения процедуры списания будет запрещен самовольный демонтаж или уничтожение оборудования.

В Минэкономики считают, что новые правила позволят избавиться от накопившейся в госучреждениях неиспользуемой техники, сократить негативное воздействие электронных отходов на окружающую среду и увеличить поступления в бюджет.