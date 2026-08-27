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Кыргызстан представил медали VI Всемирных игр кочевников

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- Самуэль Деди Ирие
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Государственное агентство физической культуры и спорта Кыргызстана представило официальный дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей VI Всемирных игр кочевников.

Дизайн наград выполнен с учётом традиционной философии кыргызского народа. В центре каждой медали размещён официальный логотип Всемирных игр кочевников, а сами награды выполнены в едином стиле.

Медали будут вручаться спортсменам, занявшим призовые места в соревнованиях.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 1 по 6 сентября 2026 года на побережье Иссык-Куля. На участие в соревнованиях уже поступили заявки от представителей 112 стран. Ожидается, что в Играх примут участие около 3 тысяч спортсменов.

В программу соревнований включены 42 вида спорта, в том числе традиционные дисциплины, связанные с культурой и наследием кочевых народов.

Проведение VI Всемирных игр кочевников станет одним из крупнейших международных спортивных событий года для Кыргызстана и привлечёт в страну спортсменов и гостей со всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/461138
Теги:
награда, Всемирные игры кочевников
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