В этногородке VI ВИК откроется юрта АНО "Евразия" с уникальной программой

АНО "Евразия" стала официальным партнёром VI Всемирных игр кочевников. В рамках партнёрства в этногородке в ущелье Кырчын будет работать юрта "Евразии" - открытое пространство с интерактивной программой для гостей Игр.

Посетителей ждут национальные игры, презентации, мастер-классы, интерактивные активности и специальные мероприятия, объединённые общей темой культуры, традиций и современного диалога.

Юрта "Евразии" станет частью масштабного этногородка "Көчмөндөр ааламы". В этом году в Кырчыне планируется разместить около 500 юрт. Площадка сможет принимать до 100 тысяч посетителей в день.

Также в Кырчыне пройдут показательные выступления и соревнования по национальным видам спорта, стрельбе из лука, ордо, салбуруну, конным дисциплинам, а также конкурсы этно-песен и айтыш акынов.

Юрта "Евразии" - место, куда можно будет не только прийти посмотреть, но и стать участником программы.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Основная культурно-этнографическая программа развернётся в Иссык-Кульской области, в том числе в ущелье Кырчын.