Счетная палата выявила нарушения в госдолге и использовании бюджета

Счетная палата Кыргызской Республики провела аудит исполнения республиканского бюджета за 2025 год. По итогам проверки подготовлено аудиторское заключение, в котором отражены выявленные недостатки и даны рекомендации государственным органам.

Как сообщили в Счетной палате, одним из проблемных направлений остается цифровизация бухгалтерского учета. На сегодняшний день к автоматизированной информационной системе централизованного бухгалтерского учета подключен лишь 71% учреждений. В связи с этим поставлена задача завершить подключение остальных организаций.

В ходе аудита также была проведена оценка доходной части бюджета и внутренних резервов. Счетная палата указала на необходимость обеспечить дополнительные поступления в казну за счет совершенствования налогового законодательства в горнодобывающей отрасли, своевременной адаптации налоговых ставок и полного поступления обязательных платежей от предприятий отрасли.

Отдельные недостатки выявлены в сфере управления государственным долгом и финансовыми активами. В частности, отмечена необходимость оптимизации финансовых обязательств, снижения бюджетных расходов при выпуске ценных бумаг и упорядочения учета государственных пакетов акций.

Кроме того, в ходе проверки был уточнен ряд долговых обязательств за предыдущие периоды. Соответствующие суммы восстановлены на балансе.

Счетная палата также отметила необходимость усилить роль системы Казначейства при выделении капитальных вложений и бюджетных кредитов, а также проводить дополнительный анализ обоснованности мер государственной поддержки.

Еще одним направлением, требующим корректировки, остается кассовое планирование государственных органов и эффективное освоение выделенных средств, включая защищенные социальные статьи.

По результатам аудита Счетная палата направила предписания и рекомендации Кабинету Министров, Министерству финансов и другим государственным органам. Им предстоит устранить выявленные недостатки, обеспечить соблюдение бюджетного законодательства и повысить прозрачность использования государственных средств.