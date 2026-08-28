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В Ноокате пройдет международный турнир по ММА и грэпплингу EFC CONTENDERS 9

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- Самуэль Деди Ирие
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В Ошской области состоится международный любительский турнир по смешанным единоборствам и грэпплингу EFC CONTENDERS 9. Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября в селе Кайрагач Ноокатского района.

На состязаниях ожидается участие молодых и перспективных спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Турнир станет для начинающих бойцов возможностью проявить себя в октагоне и на борцовском ковре, а также получить первый опыт международных встреч.

Организаторы рассчитывают, что трехдневный турнир станет регулярной площадкой для развития молодежного ММА в Центральной Азии и послужит укреплению спортивных связей между соседними странами.

Подробная программа соревнований, регламент весовых категорий и итоговый состав участников будут обнародованы оргкомитетом в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/461144
Теги:
грэпплинг, Ошская область, смешанные бои, Кыргызстан
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