В Ноокате пройдет международный турнир по ММА и грэпплингу EFC CONTENDERS 9

В Ошской области состоится международный любительский турнир по смешанным единоборствам и грэпплингу EFC CONTENDERS 9. Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября в селе Кайрагач Ноокатского района.

На состязаниях ожидается участие молодых и перспективных спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Турнир станет для начинающих бойцов возможностью проявить себя в октагоне и на борцовском ковре, а также получить первый опыт международных встреч.

Организаторы рассчитывают, что трехдневный турнир станет регулярной площадкой для развития молодежного ММА в Центральной Азии и послужит укреплению спортивных связей между соседними странами.

Подробная программа соревнований, регламент весовых категорий и итоговый состав участников будут обнародованы оргкомитетом в ближайшее время.