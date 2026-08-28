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Ташкент примет чемпионат CAFA U-17 среди женских сборных

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- Самуэль Деди Ирие
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С 15 по 19 сентября в Ташкенте пройдет чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди женских юниорских сборных до 17 лет.

В международном турнире сойдутся юные футболистки из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Ирана. Для национальных команд эти соревнования станут ключевым этапом подготовки к предстоящим континентальным и мировым первенствам, а также практической площадкой для обкатки молодых талантов.

Официальный календарь игр оргкомитет обнародует в ближайшее время. Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на официальных медиаплатформах CAFA.


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URL: https://www.vb.kg/461145
Теги:
женский футбол, Узбекистан, Кыргызстан
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