Ташкент примет чемпионат CAFA U-17 среди женских сборных

С 15 по 19 сентября в Ташкенте пройдет чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди женских юниорских сборных до 17 лет.

В международном турнире сойдутся юные футболистки из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Ирана. Для национальных команд эти соревнования станут ключевым этапом подготовки к предстоящим континентальным и мировым первенствам, а также практической площадкой для обкатки молодых талантов.

Официальный календарь игр оргкомитет обнародует в ближайшее время. Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на официальных медиаплатформах CAFA.