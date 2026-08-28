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В Москве учительницу уволили за оскорбление детей мигрантов

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Московский городской суд оставил без изменения решение Черемушкинского районного суда, признавшего законным увольнение Галины Бологовой, учительницы химии столичной школы № 15, за систематическое унижение учеников и психическое насилие, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как подтвердилось в суде, педагог Галина Бологова систематически оскорбляла учеников 11-го "А" класса: называла их "тупыми", одну из девушек - "лахудрой", юноше адресовала фразу "чемодан, вокзал". Кроме того, она препятствовала выходу старшеклассников в туалет, сбрасывала их вещи с парт и допускала оскорбительные высказывания по национальному признаку, используя слово "мигрант" и упоминая об "арбузах".

Из судебных материалов следует, что педагога уволили по пункту 2 статьи 336 Трудового кодекса РФ. Эта норма предусматривает специальное основание для расторжения трудового договора с педагогическим работником - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с психическим насилием над личностью обучающегося.

Указанные действия, по мнению суда, создавали психотравмирующую ситуацию и нарушали требования статей 47 и 48 Федерального закона "Об образовании в России", обязывающих педагогов уважать честь и достоинство учащихся.

Решение суда вступило в силу.

Обжалуя судебное постановление, истица настаивала на нарушении процедуры увольнения, указывая, что до расторжения договора ей уже объявили выговор и это, по ее мнению, является "двойным наказанием". Однако суд отклонил этот довод, пояснив, что выговор применен за дисциплинарный проступок, а увольнение по пункту 2 статьи 336 Трудового кодекса России - это самостоятельное основание, предусмотренное законом за установленный факт психического насилия.

Черемушкинский районный суд столицы отказал Бологовой в иске о восстановлении на работе, взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Апелляционная инстанция - Мосгорсуд - признала выводы районного суда обоснованными. Жалоба педагога оставлена без удовлетворения.


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URL: https://www.vb.kg/461149
Теги:
дети, миграция, Россия, увольнение, Москва, учитель
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