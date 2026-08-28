В Кыргызстане племенных быков начали кормить гидропонным зеленым кормом

В отделе биотехнологии Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ внедряют инновационные технологии для развития племенного животноводства. В рацион племенных быков-производителей включили зеленый гидропонный корм, выращиваемый без использования почвы, передает пресс-служба Минсельхоза КР.

Методика направлена на укрепление здоровья животных, улучшение их физиологического состояния и, как следствие, повышение качества получаемого семенного материала. За счет отсутствия грунта и высокого содержания биологически активных веществ гидропонный корм обогащает рацион быков жизненно важными витаминами и питательными элементами.

Разработка и практическое внедрение этой технологии в институте стали возможны при поддержке Центра KOPIA в Кыргызской Республике.

Ожидается, что применение гидропонного кормления позволит повысить эффективность работы по улучшению генетического потенциала и продуктивности сельскохозяйственных животных в стране.