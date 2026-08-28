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В Бишкеке рейды "Нелегал" завершились штрафами на 1,47 млн сомов

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В Бишкеке в ходе рейдовых мероприятий "Нелегал" и "Нелегал Мото-курьер" в подразделения ГУВД доставили 204 иностранных граждан. За выявленные нарушения составлено 130 административных протоколов, общая сумма штрафов составила более 1,47 млн сомов. Об этом сообщили в ГКНБ.

С 5 по 19 августа ГКНБ совместно со Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) ГУВД Бишкека проводил рейд "Нелегал", направленный на выявление нарушений миграционного законодательства и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан.

Сотрудники проверяли жилые помещения, коммерческие объекты и другие места возможного пребывания иностранцев. В подразделения ГУВД были доставлены 156 человек.

По итогам проверок составлено 97 административных протоколов по статье 431 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 1 млн 148,5 тыс. сомов.

Отдельный рейд "Нелегал Мото-курьер" прошел 20 августа. ГКНБ совместно со СПЭНМ и Управлением патрульной службы милиции ГУВД Бишкека проверял иностранных граждан, занимающихся курьерской деятельностью с использованием мототранспорта.

В ходе рейда были доставлены 48 иностранных граждан. Правоохранители выявили нарушения миграционного законодательства, а также правил эксплуатации и управления мототранспортными средствами.

По результатам составлено 33 административных протокола на общую сумму 322 тыс. сомов. Кроме того, в ГУВД были доставлены 10 единиц мототранспорта и два электровелосипеда. В ГКНБ уточнили, что транспортные средства не принадлежали иностранным гражданам.

В ведомстве сообщили, что рейдовые мероприятия "Нелегал" продолжаются. Они направлены на выявление нарушений миграционного законодательства и незаконного использования иностранной рабочей силы.


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URL: https://www.vb.kg/461152
Теги:
ГКНБ, трудовая миграция, штраф, Бишкек, милиция
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