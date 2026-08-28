На Кель-Суу зафиксировали загрязнение воды и повреждение пастбищ

На озере Кель-Суу в Нарынской области за нарушения природоохранных требований составили пять административных протоколов и наложили штрафы на общую сумму 22,5 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Нарушения выявили во время рейда Службы экологического и технического контроля. В мероприятии также приняли участие представители МВД, Департамента туризма, Пограничной службы, МЧС и органов местного самоуправления.

В ходе проверки зафиксированы выбросы вредных веществ от двигателей отдельных плавательных средств. Кроме того, выявлены случаи выезда автомобилей на пастбищные территории с нарушением установленных требований, что приводило к вытаптыванию растительного покрова.

Также с береговой территории Кель-Суу извлекли два заброшенных лодочных мотора, которые находились в воде и загрязняли озеро.

Инспекторы провели разъяснительную работу с водителями плавательных средств, автовладельцами и туристами. Им напомнили о необходимости соблюдать природоохранные требования, бережно относиться к пастбищным и водным территориям и передвигаться на автомобилях только по установленным маршрутам и дорогам.