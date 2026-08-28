Кыргызстанцы смогут оплачивать судебную госпошлину онлайн

В Кыргызстане государственную пошлину при обращении в судебные органы теперь можно оплатить онлайн через смартфон. Для этого не потребуется посещать банк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для расчета необходимой суммы на портале работает онлайн-калькулятор госпошлины. Он определяет размер платежа в зависимости от категории заявления или иска.
После расчета суммы оплатить госпошлину можно через мобильное приложение "Тундук" или систему государственных услуг. В разделе "Оплата пошлины" перед проведением платежа необходимо проверить ФИО, реквизиты и сумму.
Платеж считается успешно проведенным после списания средств со счета и изменения его статуса на "Оплачено".
Новый сервис запущен в рамках цифровизации судебной системы. Ожидается, что возможность дистанционной оплаты позволит сократить время при обращении граждан в судебные органы.