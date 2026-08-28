Военнослужащий из Кыргызстана завоевал золото на турнире в Польше

Военнослужащий Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана Асан Жанышов завоевал золотую медаль на международном турнире по греко-римской борьбе в Варшаве. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Жанышов, который также является членом национальной сборной Кыргызстана, выступал в весовой категории до 87 килограммов.

В финальной схватке кыргызстанец победил представителя Армении Геворга Тадевосяна со счетом 6:0 и стал победителем турнира.

Асан Жанышов проходит срочную службу в Силах воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана.

Международные соревнования в Варшаве проходят с 26 по 30 августа. Кыргызстан на турнире по греко-римской борьбе представляют девять спортсменов.