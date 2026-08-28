Кыргызстан представил новую форму сборной для Всемирных игр кочевников

Кыргызстан представил новую парадную и спортивную форму национальной сборной, которая будет использоваться во время VI Всемирных игр кочевников.

Презентация экипировки состоялась 24 августа. Парадная форма предназначена для церемоний открытия и закрытия, а спортивная - для участия спортсменов в соревнованиях.

31 августа на "Бишкек Арене" состоится официальная церемония открытия Игр и парад стран-участниц.

Новая форма стала очередным этапом развития экипировки кыргызской сборной на Всемирных играх кочевников. На первых Играх в 2014 году отдельной парадной формы у команды не было. Тогда была разработана спортивная экипировка для спортсменов, судей и организаторов.

В 2018 году парадную форму вновь не представили - конкурс на её разработку не состоялся из-за отсутствия заявок.

На V Всемирных играх кочевников в Астане в 2024 году кыргызская делегация получила парадную и спортивную экипировку, подготовленную при поддержке Министерства культуры.

В 2026 году организаторы сделали новый шаг, представив отдельные комплекты для официальных мероприятий и спортивных выступлений.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане и станут одним из главных международных спортивных событий страны в этом году.