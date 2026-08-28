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Асан Жанышов выиграл золото турнира Poland Open 2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Представитель сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Асан Жанышов завоевал золотую медаль международного турнира Ziolkowski, Pytlasinski & Poland Open 2026 в Варшаве.

В финале весовой категории до 87 кг кыргызстанский борец встретился с армянским спортсменом Геворгом Тадевосяном и одержал убедительную победу со счётом 6:0.

Таким образом, Жанышов стал чемпионом престижных международных соревнований, проходящих в Польше.

Турнир в Варшаве продлится до 30 августа. Всего Кыргызстан представляет девять борцов греко-римского стиля.

Золотая медаль Жанышова стала важным результатом для кыргызской сборной и очередным успехом отечественной школы греко-римской борьбы на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/461163
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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