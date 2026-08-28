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"Мурас Юнайтед" и "Нефтчи" вышли в финал Кубка Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Определились участники финала Кубка Кыргызстана по футболу 2026 года. Главный трофей турнира разыграют "Мурас Юнайтед" и "Нефтчи".

"Мурас Юнайтед" уверенно прошёл в финал, разгромив в полуфинале каракольский "Барс" со счётом 8:2. Матч состоялся на поле команды из Манаса.

В другом полуфинале "Алай" из Оша встретился с "Нефтчи" из Кочкор-Аты. После ничьей в основное время судьба путёвки в финал решилась в серии пенальти. "Нефтчи" выиграл со счётом 7:6.

Таким образом, в решающем матче встретятся два представителя Джалал-Абадской области. Финал Кубка Кыргызстана состоится 26 сентября.

Действующим обладателем трофея является столичный "Дордой", который выиграл Кубок Кыргызстана в прошлом году.


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URL: https://www.vb.kg/461164
Теги:
футбол, Кыргызстан
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