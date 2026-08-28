Все пять сборных Кыргызстана теперь возглавляют отечественные тренеры

Кадровые изменения начались после решения КФС от 25 июня 2026 года прекратить сотрудничество с главным тренером национальной сборной - хорватским специалистом Робертом Просинечки. Пост рулевого главной команды страны занял Урмат Абдукаимов, ранее работавший с олимпийской сборной U-23.

Вслед за этим рокировка произошла и в молодежном секторе: вакантную должность наставника сборной U-23 получил Надырбек Мамадалиев.

Принятые решения соответствуют обновленной концепции КФС по развитию национальных команд. Документ предусматривает назначение квалифицированных местных специалистов на ключевые тренерские посты для создания единой вертикали подготовки игроков.

Кто возглавляет сборные Кыргызстана:

Национальная сборная - Урмат Абдукаимов (сменил Роберта Просинечки); Сборная U-23 (олимпийская) - Надырбек Мамадалиев (готовит ближайший резерв для главной команды); Сборная U-20 - Нурбек Жолдошев (отвечает за этап перехода игроков из юношеского во взрослый футбол); Сборная U-17 - Игорь Кудренко (готовит команду к домашней квалификации Кубка Азии 2027 года); Сборная U-15 - Владимир Сало (курирует младшую возрастную категорию).

От иностранных наставников - к собственной школе

В последние годы КФС привлекал к работе зарубежных специалистов. В частности, национальной сборной руководил Роберт Просинечки, олимпийскую команду тренировал украинский специалист Эдмар Ласерда, а сборную U-17 в 2025 году возглавлял австриец Александр Бауэр, отправленный в отставку после поражений от Пакистана и Йемена в отборочном турнире Кубка Азии.

Теперь футбольное руководство страны делает полноценную ставку на отечественную школу. Сквозная система назначений предназначена для формирования единых игровых принципов и бесшовного перехода футболистов от юношеских составов до первой команды Кыргызстана.