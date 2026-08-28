В Бишкеке согласовывают документы к предстоящему саммиту ШОС

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 28 августа встретился с национальными координаторами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывшими в Кыргызстан для участия в заседании Совета национальных координаторов ШОС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной темой стала подготовка к предстоящему саммиту организации в Бишкеке.

Кулубаев отметил, что заседание Совета глав государств – членов ШОС станет главным политическим событием председательства Кыргызстана в организации. По его словам, предстоящая встреча лидеров должна стать важной вехой в развитии ШОС, укреплении взаимного доверия, добрососедства и сотрудничества.

Глава МИД поблагодарил национальных координаторов за работу над содержательной частью саммита. На уровне Совета продолжаются согласование документов и подготовка решений, которые определят дальнейшие направления деятельности организации.

От имени национальных координаторов выступил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он отметил работу Кыргызстана в период председательства и роль Совета национальных координаторов в подготовке саммита.

Хакимов также поздравил кыргызскую сторону с наступающим 35-летием независимости страны и избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Он подтвердил готовность национальных координаторов продолжить работу и выразил уверенность в успешном проведении заседания Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке.