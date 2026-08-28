Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.58 - 102.58

В Бишкеке согласовывают документы к предстоящему саммиту ШОС

51  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 28 августа встретился с национальными координаторами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывшими в Кыргызстан для участия в заседании Совета национальных координаторов ШОС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной темой стала подготовка к предстоящему саммиту организации в Бишкеке.

Кулубаев отметил, что заседание Совета глав государств – членов ШОС станет главным политическим событием председательства Кыргызстана в организации. По его словам, предстоящая встреча лидеров должна стать важной вехой в развитии ШОС, укреплении взаимного доверия, добрососедства и сотрудничества.

Глава МИД поблагодарил национальных координаторов за работу над содержательной частью саммита. На уровне Совета продолжаются согласование документов и подготовка решений, которые определят дальнейшие направления деятельности организации.

От имени национальных координаторов выступил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он отметил работу Кыргызстана в период председательства и роль Совета национальных координаторов в подготовке саммита.

Хакимов также поздравил кыргызскую сторону с наступающим 35-летием независимости страны и избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Он подтвердил готовность национальных координаторов продолжить работу и выразил уверенность в успешном проведении заседания Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461169
Теги:
МИД, ШОС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  