Жэнь Хунбинь: Товарооборот Китая и Кыргызстана достиг $27,2 млрд

Рекордный товарооборот, расширение торговли сельхозпродукцией и реализация масштабных инфраструктурных проектов остаются главным фундаментом сопряжения экономик Кыргызстана и Китая. Об этом заявил Председатель Китайского комитета по содействию международной торговле (CCPIT) Жэнь Хунбинь на открытии кыргызско-китайского инвестиционного форума "Кыргызстан – Китай: путь к устойчивому развитию и общему процветанию", который состоялся 28 августа 2026 года в Государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

Характеризуя значение дипломатического контекста и уровень политического диалога двух стран, спикер подчеркнул особый статус текущей встречи.

"Накануне государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан и его участия в Бишкекском саммите ШОС, Китайский комитет по содействию международной торговле совместно с Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР и Торгово-промышленной палатой КР организуют Кыргызско-Китайский бизнес- и инвестиционный форум. Китай и Кыргызстан - дружественные соседи, всеобъемлющие стратегические партнеры и попутчики на пути к модернизации. Под стратегическим руководством и при личном участии Председателя Си Цзиньпина и Президента Садыра Жапарова всеобъемлекщее стратегическое партнерство КНР и КР в новую эпоху неуклонно выходит на новые рубежи. Мы вступили в новый этап строительства сообщества добрососедства, дружбы и общего процветания", - сказал он.

Оценивая состав участников и прикладной характер прибывшей китайской делегации, глава CCPIT перечислил флагманские проекты, реализуемые в республике.

"Мы сформировали делегацию из более чем 100 авторитетных представителей китайского бизнеса, охватывающих широкий спектр отраслей. В их числе компания China Road and Bridge Corporation, участвующая в строительстве автодороги к пункту пропуска "Барскоон – Бедель", корпорация ZTE, содействующая модернизации коммуникационной инфраструктуры и цифровому развитию Кыргызстана, а также Демонстрационная зона Янлин, реализующая проект кыргызско-китайского демонстрационного сада по разведению высококачественных пород плодовых деревьев. Множество крупных и эталонных проектов уже пустили корни и приносят плоды на кыргызской земле, мощно стимулируя социально-экономическое развитие страны", - подчеркнул председатель комитета.

Переходя к первому ключевому направлению сотрудничества, глава китайской организации акцентировал внимание на рекордных показателях и новых нишах двусторонней торговли.

"Китай на протяжении многих лет остается крупнейшим торговым партнером и главным источником импорта для Кыргызстана. В 2025 году объем торговли товарами между нашими странами достиг 27,2 млрд долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом и обновив исторический максимум. Кыргызский мед и сухофрукты пользуются большим спросом у китайских потребителей, а китайские автомобили на новых источниках энергии и другие товары прочно вошли в повседневную жизнь кыргызстанцев. CCPIT готов использовать свои преимущества для организации целевых мероприятий по содействию торговле, поддерживать предприятия в расширении традиционной торговли сельхозпродукцией и одновременно формировать новые точки роста - торговлю услугами, цифровую торговлю и трансграничную электронную коммерцию", - отметил он.

Говоря о втором векторе взаимодействия, спикер выделил необходимость укрепления производственно-сбытовых связей и пригласил кыргызстанцев на международную платформу.

"Кыргызстан и Китай - географические соседи, чьи экономики взаимно дополняют друг друга, что открывает широкие горизонты для углубления сотрудничества в производственно-сбытовых цепочках. В последние годы многие китайские компании, используя свои финансовые и технологические преимущества, инвестируют в Кыргызстан, активно способствуя модернизации местной промышленности и "зеленому" переходу. Начиная с 2023 года, CCPIT проводит Китайскую международную выставку по содействию цепочкам поставок, создавая глобальное общественное благо для открытого сотрудничества. В июне следующего года мы проведем в Пекине уже 5-ю выставку CISCE, и мы искренне приглашаем еще больше компаний и организаций из Кыргызстана принять в ней участие", - сообщил Жэнь Хунбинь.

Третьим важным направлением глава CCPIT назвал интеграционные механизмы и расширение взаимодействия на общерегиональном уровне.

"Кыргызская Республика - одна из самых открытых экономик Центральной Азии, важный участник ШОС и одно из первых государств, поддержавших и включившихся в совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь". Наш совместный путь добрососедства и взаимной выгоды стал примером построения международных отношений нового типа и придал импульс развитию всего региона. CCPIT продолжит выполнять роль моста и связующего звена, углубляя сотрудничество с кыргызскими партнерами в рамках Делового совета "Китай – Центральная Азия", Делового совета ШОС и расширяя возможности Деловой части Шелкового пути", - добавил выступающий.

В завершение своей речи Председатель Китайского комитета по содействию международной торговле поделился макроэкономическими успехами КНР и призвал бизнес воспользоваться открывающимися окнами возможностей.

"Текущий год знаменует старт 15-й пятилетки в Китае. В первом полугодии экономический рост Китая составил 4,7%, что является выдающимся показателем среди ведущих экономик мира и демонстрирует высокую устойчивость и жизненную силу. В будущем китайский рынок предложит еще более масштабные возможности, китайское производство сформирует более эффективную industrial-экосистему, а китайская инфраструктура обеспечит превосходные условия. Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и открытость высокого уровня, делясь возможностями "Китайского развития 2.0" со всем миром, включая Кыргызстан. Надеюсь, что присутствующие здесь предприниматели воспользуются этой возможностью, активизируют контакты и углубят практическое сотрудничество для достижения взаимной выгоды", - заключил он.