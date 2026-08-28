"Инвестиции China National Gold Group в КР превысили 35,5 млрд сомов"

Инвестиции в объеме 35,5 миллиарда сомов, создание тысячи рабочих мест и бережное отношение к экологии остаются главным приоритетом работы китайского горнорудного сектора в республике. Об этом заявил Председатель правления компании China National Gold Group Co., Ltd. Чжоу Чжоу на кыргызско-китайском инвестиционном форуме "Кыргызстан – Китай: путь к устойчивому развитию и общему процветанию".

Оценивая межгосударственный диалог и высшие договоренности лидеров двух стран, спикер подчеркнул ключевые ориентиры для работы инвесторов.

"Китай и Кыргызстан - соединенные общими горами и реками добрые соседи, наша традиционная дружба имеет глубокие исторические корни. В мае 2023 года лидеры наших стран совместно заявили о выходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. В июне 2025 года Председатель Си Цзиньпина на встрече с Президентом Садыром Жапаровым подчеркнул, что кыргызско-китайское сотрудничество имеет огромные перспективы, отметив необходимость высококачественного совместного строительства "Одного пояса - одного пути", расширения объемов торговли и инвестиций, развития новых направлений и формирования точек роста. Кыргызская сторона также заявила о готовности принимать больше китайских предприятий и укреплять сотрудничество в энергетике и сфере "зеленых" полезных ископаемых. Эти важные договоренности указали вектор практического взаимодействия и стали главным ориентиром для работы нашей корпорации в Кыргызстане", - сказал он.

Характеризуя инвестиционную привлекательность республики и производственное присутствие компании, глава корпорации остановился на ключевых разрабатываемых объектах.

"Как ответственная горнодобывающая компания, China National Gold Group всегда придерживается принципов взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызстан обладает богатыми минеральными ресурсами, отличным географическим положением, благоприятным инвестиционным климатом и огромным потенциалом развития, являясь для нас приоритетным регионом. На протяжении многих лет наша компания успешно реализует и эксплуатирует проекты по разработке медно-золотого месторождения Куру-Тегерек и золотого месторождения Бучук, стремительно интегрируя корпоративное развитие в общий контекст дружбы и социально-экономического роста Кыргызстана", - подчеркнул руководитель компании.

Переходя к конкретным экономическим и социальным показателям работы в регионе, спикер привел данные о налоговых отчислениях и кадровой политике.

"В своей деятельности в республике мы неизменно соблюдаем законодательство, уважаем местные традиции, уделяем приоритетное внимание промышленной безопасности, охране окружающей среды и найму местных кадров. С 2012 года два наших предприятия в Кыргызстане инвестировали 35,5 млрд сомов, создали свыше 1000 рабочих мест для местных жителей и направили в бюджет 15,5 млрд сомов в виде налогов. При этом многие кыргызстанские специалисты выросли до руководящих и инженерных позиций. Мы также активно участвуем в социальных инициативах: ремонте дорог, ликвидации последствий паводков, поддержке сельского хозяйства и помощи малообеспеченным семьям. В марте 2026 года компании "Кайди" и "Китайско-кыргызская горная компания" за выдающиеся результаты получили премии от Посольства КНР и Китайской бизнес-ассоциации в Кыргызстане", - отметил Чжоу Чжоу.

Обозначая первое из стратегических направлений будущей деятельности, глава холдинга сделал акцент на качестве управления и правовой дисциплине.

"Мы продолжим претворять в жизнь договоренности глав двух государств, планомерно развивать проекты в Кыргызстане, повышать уровень корпоративного управления и контроля рисков, превращая наши объекты в эталоны правовой дисциплины и взаимной выгоды", - сообщил выступающий.

Затрагивая тему соблюдения экологических стандартов при недропользовании, руководитель компании выделил внедрение инноваций.

"Принципы низкоуглеродного развития и экологической безопасности будут внедряться на всех этапах жизненного цикла рудников. Мы продолжим модернизацию оборудования и энергосбережение, чтобы гармонично сочетать добычу полезных ископаемых с защитой природы", - добавил он.

В завершение своей речи Председатель правления China National Gold Group подтвердил курс на глубокую социальную интеграцию и расширение программ подготовки местных специалистов.

"Мы продолжим увеличивать долю местных сотрудников, расширять программы обучения, поддерживать социальные проекты и направлять ресурсы на улучшение жизни населения. Кроме того, мы готовы искать новые точки взаимодействия в сфере "зеленого" недропользования, логистических цепочек и подготовки кадров. China National Gold Group готова работать рука об руку с партнерами из Кыргызстана ради углубления всеобъемлющего стратегического партнерства и благополучия наших стран", - заключил Чжоу Чжоу.