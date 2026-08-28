Смотрите VI Всемирные игры кочевников в приложении O!TV

Смотрите прямые трансляции VI Всемирных игр кочевников на телеканале НОМАД ТВ в приложении O!TV и болейте за сборную Кыргызстана в прямом эфире!

Грандиозный праздник этноспорта объединит тысячи спортсменов и покажет уникальность традиций разных народов, а приложение O!TV позволит следить за самыми яркими событиями в высоком качестве, где бы вы ни находились.

Главным технологическим прорывом ВИК-2026 станет показ көк бөрү и көк пар глазами самого улакчы. Уникальные POV-камеры интегрированы прямо в традиционный национальный головной убор всадника.

Зрители смогут лично прочувствовать бешеную скорость, борьбу и динамику игры из самого эпицентра событий.

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