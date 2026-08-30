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Трамп вновь назвал вывод войск США из Афганистана катастрофой

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- Светлана Лаптева
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В пятую годовщину теракта у аэропорта Кабула, унесшего жизни 13 американских военнослужащих, президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Он назвал вывод американских войск из Афганистана "одной из величайших катастроф в истории нации".

В заявлении, опубликованном на платформе Truth Social, Трамп возложил ответственность за хаотичное завершение американской миссии на администрацию Байдена и Демократическую партию.

По его словам, поспешный уход из Афганистана оставил американских военнослужащих без необходимой защиты и привел к тяжелым последствиям. Трамп также заявил, что после ухода американских войск из тюрьмы Баграм были освобождены тысячи заключенных, которых он назвал террористами и опасными преступниками.

Напомним, 26 августа 2021 года у ворот аэропорта Кабула произошел взрыв, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Погибли 13 американских военнослужащих и более 160 граждан Афганистана.

Окончательный вывод американских войск состоялся 30 августа 2021 года, завершив почти 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

Трамп также заявил, что его администрация добилась задержания предполагаемого организатора теракта. При этом он вновь подчеркнул, что считает вывод войск из Афганистана одним из самых тяжелых и позорных событий в современной истории США.

Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. В России Верховный суд ранее временно снял запрет на деятельность движения.


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URL: https://www.vb.kg/461184
Теги:
Афганистан, президент, США, Дональд Трамп
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